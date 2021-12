Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/12 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh khi mà các nhà đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ đẩy nhanh quá trình siết chặt chính sách tiền tê.

Đầu phiên giao dịch 6/12 trên thị trường Mỹ (đêm 6/12 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,25 điểm.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh khi mà các nhà đầu tư đánh cược vào khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh quá trình siết chặt chính sách tiền tê.

Đồng USD tăng còn do giới đầu tư tìm đến kênh an toàn khi mà chứng khoán thế giới giảm do lo ngại về biến chủng virus mới Omicron có thể kéo chậm đà hồi phục kinh tế thế giới. Thị trường tiền số biến động mạnh với nhiều đồng tiền sụt giảm.

Các số liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế số 1 châu Âu - Đức gặp khó khi phải vật lộn với sự bùng phát đại dịch Covid-19.

Tỷ giá USD, Euro ngày 7/12: USD tăng giữa bất ổn toàn cầu

Thị trường tài chính toàn cầu vẫn khá thận trọng vì tình hình dịch bệnh lan rộng trên toàn thế giới.

Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed cần chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng với khả năng lạm phát có thể không giảm trong nửa sau của năm 2022 như các dự báo hiện nay nhận định.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 6/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.165 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra: 22.650 đồng - 23.810 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.374 đồng – 26.944 đồng.



Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 22.980 đồng - 23.220 đồng

VietinBank: 22.915 đồng - 23.235 đồng



Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Vietcombank: 25.666 đồng - 26.833 đồng

VietinBank: 25.241 đồng - 26.531 đồng



V. Minh