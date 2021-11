Đồng USD giảm giá trong bối cảnh các ngân hàng trung ương khó tăng lãi suất trong thời gian tới.

Ngày 8/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.123 đồng.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.650 đồng - 23.767 đồng.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.934 đồng - 27.538 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Mua vào Bán ra Vietcombank 22.540 đồng 22.770 đồng Vietinbank 22.567 đồng 22.767 đồng ACB 22.570 đồng 22.750 đồng

Bảng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại

Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Mua vào Bán ra Vietcombank 25.548,43 đồng 26.956,85 đồng Vietinbank 25.619 đồng 26.639 đồng ACB 25.938 đồng 26.408 đồng

Bảng tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,14%, về mức 94,22.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ lãi suất ổn định bất chấp kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư rằng BoE sẽ trở thành ngân hàng trung ương lớn tiếp theo tăng lãi suất sau đại dịch Covid-19.

Lạm phát của Anh bất ngờ chậm lại vào tháng 9 nhưng các nhà phân tích kỳ vọng đây sẽ là thời gian tạm dừng trước khi tiếp tục tăng. Mức tăng hàng năm 3,2% của tháng 8 là mức tăng lớn nhất kể từ khi các kỷ lục bắt đầu vào năm 1997 và vượt quá mục tiêu 2% của BoE

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde tiếp tục phản đối việc tăng lãi suất vào năm 2022. Lạm phát khu vực đồng Euro trong tháng 10 đạt mức 4,1% và vượt ước tính của các nhà kinh tế và cũng là mức cao nhất kể từ tháng 7/2008. Trước đó, tỷ lệ lạm phát của khu vực trong tháng 9 là 3,4%.

Tỷ giá ngoại tệ

Trong báo cáo vĩ mô vừa công bố, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhấn mạnh cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa diễn ra đầu tháng 11 có thể tác động tới tỷ giá VND/USD thời gian tới.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã có quyết định chính thức về việc thu hẹp quy mô của gói nới lỏng định lượng (QE) bắt đầu ngay từ tháng 11/2021. Việc Fed giảm bơm đồng USD ra ngoài sẽ giúp đồng tiền này tăng giá và gây ra áp lực giảm giá đối với các đồng tiền khác, bao gồm VND. VND mất giá có thể là một rủi ro cần phải theo dõi trong thời gian tới.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đồng đã tăng giá khoảng 1,9% so với USD. Hiện tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại khoảng 22.540 đồng/USD chiều mua và 22.770 đồng/USD chiều bán, giảm khoảng 445 đồng/USD so với đầu năm, tương đương giảm 1,9%. USD trên thị trường tự do thì được phổ biến với giá 23.380 - 23.440 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Chứng khoán SSI cho rằng, nguồn cung – cầu ngoại tệ trên thị trường tương đối cân bằng trong giai đoạn cuối năm sẽ giúp tỷ giá VND/USD duy trì trạng thái ổn định.

Số liệu sơ bộ từ Tổng cục thống kê cho thấy cán cân thương mại trong tháng 10 thặng dư 1,1 tỷ USD, và thu hẹp cán cân thương mại lũy kế xuống còn nhập siêu khoảng 1,45 tỷ USD.

Ngày 5/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.133 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.750 đồng - 23.797 đồng. Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 26.080 đồng - 27.693 đồng.

