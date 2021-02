Chiều 25/2, Bộ Công an khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đồng thời, trao bằng khen cho Vietnam Post vì thành tích xuất sắc triển khai các hệ thống này.

Vietnam Post là đơn vị đóng vai trò quan trọng trong tổ chức nhập dữ liệu thuộc dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và chuyển phát trả thẻ căn cước công dân.

Chú trọng an ninh thông tin trong nhập liệu

Đảm bảo triển khai nhập liệu với số lượng lớn ảnh phiếu DC01 thu thập được của gần 90 triệu người, Vietnam Post tập trung xây dựng hạ tầng nhằm thực hiện lưu trữ, vận hành và đặc biệt là chú trọng an ninh mạng, an toàn thông tin trên các thiết bị mạng. Đại diện Vietnam Post cho biết, tất cả các thiết bị mạng, máy tính, phần mềm sử dụng đều được Cục An ninh mạng - Bộ công an kiểm tra và cho phép sử dụng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh thông tin cũng như tính chính xác của công tác nhập liệu, Vietnam Post đã xây dựng quy trình nhập liệu chi tiết, đảm bảo dữ liệu sau khi nhập, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu đều được mã hóa các trường thông tin quan trọng. Đại diện Vietnam Post cho biết, chỉ trong 6 tháng kể từ khi tiếp nhận dữ liệu, hơn 20.000 nhân viên Bưu điện trên cả nước đã hoàn thành nhập gần 90 triệu phiếu DC01.

Đại diện Vietnam Post chia sẻ: “Để đảm bảo thông tin chính sách, đầy đủ, toàn bộ các dữ liệu đều được Bưu điện Việt Nam chủ động kiểm tra nhiều lần, nhằm kịp thời phát hiện các sai sót để điều chỉnh. Việc bàn giao dữ liệu cũng được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định của Bộ Công an.”

Chuyển phát căn cước công dân tại nhà

Về triển khai hệ thống Căn cước công dân, Vietnam Post đã phối hợp với các cơ quan công an thực hiện chuyển phát hàng chục triệu thẻ căn cước công dân từ địa điểm sản xuất về công an các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

Cùng với đó, bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan Công an địa phương trong tuyên truyền, phổ biến các quy định, ý nghĩa, tác dụng của việc cấp và sử dụng căn cước công dân; hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra giấy tờ trước khi nộp hồ sơ đồng thời tư vấn.

Đặc biệt, tại tại các điểm cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân, các đơn vị đều bố trí quầy phục vụ và nhân viên tiếp nhận nhu cầu chuyển phát thẻ căn cước công dân tại nhà (qua dịch vụ của bưu điện) nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Theo đó, để nhận căn cước công dân tại nhà, người dân sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan công an chỉ cần đến quầy dịch vụ của Vietnam Post, đăng ký thông tin về người và địa chỉ nhận. Khi có kết quả từ cơ quan công an, bưu điện có trách nhiệm chuyển phát đến tận tay khách hàng.

Việc chuyển phát căn cước công dân qua bưu điện không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại mà còn tạo sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công; đặc biệt là đối với người dân ở những vùng có điều kiện đi lại khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Xuân Thạch