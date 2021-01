Năm 2020, những DN như Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) quyết tâm vượt nhiều thách thức bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần không nhỏ đưa nền kinh tế Việt Nam về đích 2020 với mức tăng trưởng 2,91%.

Ngân hàng số thuận tiện

Kết thúc năm 2019, MB ghi tên mình vào Câu lạc bộ doanh nghiệp đạt lợi nhuận 10.000 tỷ đồng sau nhiều năm liên tục tăng trưởng mạnh.

Năm 2020, thế giới phải đối diện với biến cố chưa từng có khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, nhiều chuỗi kinh doanh bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, hoặc giảm sâu mục tiêu kinh doanh vì khó khăn của môi trường. Tại MB, trong khó khăn đó, Ngân hàng vẫn quyết tâm xây mục tiêu lợi nhuận sau thuế 10.036 tỷ đồng, cổ tức 15%, các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận riêng Ngân hàng đạt gần 7.400 tỷ đồng, tiếp tục ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Các công ty con của MB có sự phục hồi sau Covid-19, đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng vào lợi nhuận chung của Tập đoàn.

Điều gì tạo nên sự phát triển vững vàng và mạnh mẽ ở MB trong môi trường đặc biệt khó khăn của đại dịch? Câu trả lời đến từ tư duy khác biệt của người lãnh đạo, khi MB quyết tâm xây dựng ngân hàng số từ năm 2017, trở thành tổ chức tiên phong trong ngành ngân hàng, xây dựng ngân hàng số thành công.

Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Lưu Trung Thái luôn kiên định mục tiêu chuyển đổi số. Ông chia sẻ, trong vòng 5 năm tới, MB sẽ dành ra khoảng 50 triệu USD mỗi năm để đầu tư cho công nghệ. Đây là nền tảng để MB thực hiện mục tiêu trở thành “Ngân hàng thuận tiện nhất” vào năm 2021, chinh phục khát vọng vươn tầm châu lục và thế giới của nhà băng này.

Tháng 06/2020, App MBBank - một trong hai sản phẩm số nổi bật của MB vươn lên đứng đầu các ứng dụng miễn phí được download tại App Store Việt Nam. Đây là một trong những dấu ấn đẹp của MB trên con đường khẳng định vị thế của một ngân hàng số. Thông qua kết nối số, hình ảnh của MB với những sản phẩm, dịch vụ của một ngân hàng thuận tiện đã trở nên rất gần gũi với mọi người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Song song với các sản phẩm dành cho đại chúng, MB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm tài chính tối ưu, chuyên biệt, chinh phục sự hài lòng của khách hàng, của đối tác, mở rộng kết nối bằng sự tận tâm và tư duy khác biệt trong phục vụ cộng đồng.

Kết nối sức trẻ, lan tỏa nhân văn

Đứng vững trong thách thức của đại dịch, năm 2020 tiếp tục ghi nhận nhiều sự đổi mới tại MB, từ trụ sở làm việc đến yếu tố con người.

Tháng 8/2020, 3 nhân sự thế hệ 8x đã được bổ nhiệm vào Ban điều hành MB. Theo ông Lưu Trung Thái chia sẻ, việc có nhiều thế hệ trong dàn lãnh đạo cao cấp “tạo ra một đội ngũ vừa có sự chín chắn, giữ được văn hóa cần thiết của ngân hàng, vừa có sự bền bỉ của lãnh đạo trung niên, vừa có sự sáng tạo, nhanh nhẹn”.

Năm 2020 cũng là năm MB chính thức chuyển sang trụ sở mới tại Tòa nhà MB Tower, khang trang hơn và bề thế hơn. Đây là một trong những trụ sở có nhiều tiện ích thông minh nhất trong số các trụ sở ngân hàng tại Việt Nam. Đồng thời, với khu chăm sóc nhân viên chuyên biệt, MB tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những nơi làm việc tốt nhất ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Trong tương tác với cộng đồng, năm 2020, MB ghi dấu ấn sáng tạo khi cùng với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện dự án mang tầm Chính phủ với tên gọi iNhandao. Dự án được thực hiện trên nền tảng số, nhằm kết nối hàng triệu trái tim thiện nguyện đến những người cần được sẻ chia, giúp đỡ trong đời.

iNhandao là một cấu phần trong Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” của Chính phủ nhằm chia sẻ tri thức, cổ vũ sáng tạo, kết nối cộng đồng, hướng tới tương lai.

iNhandao là dự án mà bất cứ người dân nào cũng có thể tham gia và đặt trọn niềm tin. Niềm tin vào iNhandao - như chia sẻ của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - đến từ việc đây là dự án do các tổ chức uy tín như MB, VNPost, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hợp sức triển khai. Hệ thống được thiết lập và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, hiệu năng, tính sẵn sàng cao do MB chủ trì xây dựng.

Đại dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới, chưa có hồi kết. Trong bức tranh còn nhiều thách thức, gian nan ấy, dấu ấn phát triển của đất nước năm 2020, của những doanh nghiệp như MB sẽ lan tỏa niềm tin về tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt thách thức, xây nên những giá trị đẹp cho tổ chức, cho cộng đồng.

Xuân Thạch