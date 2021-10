Khác phân khúc, đồng thời chênh lệch về giá trị nhận được nhưng giá bán tương đương nhau, người mua có thể chọn Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn hoặc mua chiếc xe đa dụng 7 chỗ Chevrolet Orlando đã 3 năm tuổi.

Với tầm tiền khoảng 400 triệu đồng, đa số người mua ô tô ở Việt Nam hiện nay đều nghĩ đến những chiếc xe cỡ A như Kia Morning, Toyota Wigo, hay Vinfast Fadil. Tuy nhiên, vẫn có một số lựa chọn cao hơn về công năng sử dụng như xe 7 chỗ hoặc SUV, bán tải nhưng là xe đã qua sử dụng.

Trong bài đánh giá so sánh xe lần này, VietNamNet đưa ra hai lựa chọn ô tô trong tầm giá 400 triệu để bạn đọc cùng quan sát, suy tính. Đó là chiếc Vinfast Fadil 2021 bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 425 triệu đồng, trang bị số tự động, số chỗ ngồi là 5. Ở lựa chọn thứ 2, chấp nhận chiếc Chevrolet Orlando đời 2018, người mua sẽ có một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, trang bị số tự động.

Chúng ta cùng xem hai lựa chọn trên sẽ có ưu và nhược điểm gì qua những so sánh cụ thể dưới đây.

Vinfast Fadil lợi trả góp, Chevrolet Orlando nhẹ tiền phí trước bạ

Hiện tại, mẫu Vinfast Fadil vẫn đang có ưu thế nhờ hưởng chính sách bán xe linh hoạt từ nhà phân phối. Người mua nếu lựa chọn mua trả thẳng sẽ được giảm tiền bản tiêu chuẩn 425 triệu đồng xuống còn 382 triệu đồng, hoặc mua trả góp sẽ nhận lãi 0% trong 2 năm đầu, các năm sau lãi khống chế không vượt quá 10,5%. Nhờ đó, chỉ cần trả trước từ 30% giá trị xe, tương đương 127,5 triệu đồng là có thể mang xe về.

Đặc biệt, một số địa phương như Hải Phòng áp dụng giá ưu đãi "khủng", bản tiêu chuẩn chỉ còn 267 triệu đồng. Với giá này, chi phí tốn kém nhất chỉ còn lệ phí trước bạ (từ 38 triệu đến 46 triệu đồng tùy địa phương) và phí đăng ký biển số ở thành phố Hà Nội, Tp.HCM lên đến 20 triệu đồng.

Chevrolet Orlando LTZ 2018 thuộc phân khúc xe đa dụng 7 chỗ, còn Vinfast Fadil là xe ở hạng A, 5 chỗ

Đối với mẫu xe 7 chỗ đa dụng Chevrolet Orlando, số tiền 400 triệu hiện đã có thể mua được phiên bản số tự động LTZ 2018, năm cuối cùng mẫu xe này còn được sản xuất tại Việt Nam trước khi dừng bán (từ nửa cuối năm 2018). So với năm 2020, giá bán của Orlando 2018 đã giảm mạnh từ 40 đến 60 triệu đồng.

Bên cạnh lợi thế giá xe giảm mạnh so với các dòng xe đa dụng 7 chỗ khác (sau 3 năm, Chevrolet Orlando LTZ từ 650 triệu xuống 400 triệu, tương đương giảm 38%), do là xe đã qua sử dụng, Orlando 2018 sẽ được tính phí trước bạ 2% theo giá trị xe giảm còn lại (từ 3 đến 6 năm mức tính bằng 50% giá xe mới). Như vậy người mua Orlando cũ sẽ chỉ phải trả khoảng 6,5 triệu tiền lệ phí trước bạ khi làm thủ tục sang tên. Lúc này, tiền biển số đăng ký lại sẽ chỉ tốn nếu người mua xe biển tỉnh (khu vực II, III) chuyển về đăng ký ở khu vực I (Hà Nội, Tp.HCM), áp dụng phí cấp biển như xe mới.

Bất lợi dễ nhận thấy nếu mua Chevrolet Orlando LTZ đời 2018 là xe đã hết thời gian hưởng chính sách bảo hành chính hãng, đồng thời giá xe giảm nhanh mỗi năm do không còn sản xuất. Nếu mua bằng tiền vay ngân hàng sẽ chỉ được định giá vay tối đa 65% giá trị xe và không được ưu đãi lãi vay như Vinfast Fadil.

Ngoại hình Fadil năng động, Orlando thực dụng

Vinfast Fadil hiện đang vươn lên trở thành mẫu xe cỡ A bán chạy nhất Việt Nam sau 2 năm ra mắt. Thực tế Fadil là một cách gọi khác của Chevrolet Spark thế hệ thứ 4, hay Holden Spark bán ở Úc và New Zealand, Opel Karl ở châu Âu, Vauxhall Viva ở Anh. Chính vì vậy, thiết kế bên ngoài của chiếc hatchback cỡ A được đánh giá cao bởi đã có quá trình thay đổi kéo dài 23 năm (thế hệ đầu ra mắt từ năm 1998).

Mặc dù phát triển chung với Chevrolet Spark, nhưng hãng xe Vinfast đã có sự tinh chỉnh để tăng mức độ nhận diện bên ngoài, từ cụm lưới tản nhiệt dạng vân sóng, trung tâm là logo chữ V tạo hình cánh chim. VinFast Fadil có kích thước chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 3.676 x 1.632 x 1.495 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.385 mm. Nhìn chung đây là một chiếc xe 5 chỗ nhỏ, năng động khá thích hợp cho môi trường đô thị.

Vinfast Fadil tiêu chuẩn hay Chevrolet Orlando LTZ 2018 đều dùng đèn trước Halogen với chóa tản sáng

Đối với Chevrolet Orlando LTZ đời 2018, điều đáng tiếc là chiếc xe 7 chỗ này đã dừng bán tại Việt Nam từ nửa cuối năm 2018 nên chưa kịp cập nhật thiết kế của thế hệ thứ 2 ra mắt cùng năm. Do đó, ngoại hình của Orlando vẫn đậm chất vuông vức, nhất là cụm đầu xe có cách tạo hình tẻ nhạt, thậm chí bị chê tụt lùi so với xe Hàn, Nhật cùng thời. Ngoại hình kém nổi bật cũng là một trong những lý do khiến doanh số Orlando ở Việt Nam èo uột, thường xuyên đứng trong Top xe ế.

Chevrolet Orlando có kích thước không quá lớn so với cấu hình 7 chỗ, gồm chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.652 x 1.836 x 1.633 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.760 (mm).

Không chỉ phần đầu mà đuôi 2 mẫu xe này đều dùng công nghệ cũ là bóng halogen, thiết kế không có điểm nhấn

Giữa VinFast Fadil bản tiêu chuẩn và Chevrolet Orlando LTZ dù khác nhau về kích cỡ nhưng lại có điểm chung như sử dụng cụm đèn pha và định vị ban ngày dạng Halogen, gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ, phía sau là đèn báo phanh trên cao và thanh giá nóc có sẵn.

Nội thất, tiện nghi chênh lệch giữa 7 chỗ và 5 chỗ

Dù tương đương về giá bán nhưng khi so sánh nội thất, sự chênh lệch vẫn khá rõ ràng giữa 2 mẫu xe không cùng phân khúc này.

VinFast Fadil có thiết kế nhìn qua gọn gàng, hiện đại nhưng vì là bản tiêu chuẩn nên sử dụng chủ yếu vật liệu nhựa cứng với tông màu đen/xám. Trung tâm bảng táp-lô không được trang bị màn hình, điều hòa loại chỉnh tay, không có hộc tỳ tay ở giữa hàng ghế đầu, vô-lăng cũng không có phím bấm tiện ích, chìa khóa vặn nổ. Bù lại, các hàng ghế đều được bọc da với chỉ khâu khác màu giúp người dùng giảm bớt nhu cầu độ lại nội thất như các dòng xe cỡ A bản tiêu chuẩn khác.

Hàng ghế đầu Vinfast Fadil tiêu chuẩn (ảnh trên) kém tiện nghi hơn Chevrolet Orlando LTZ 2018

Ở chiều ngược lại, buồng lái và bảng điều khiển trung tâm của Chevrolet Orlando được đánh giá cao với cách sắp xếp khoa học, thiết kế mang cảm hứng thể thao, tinh tế.

Khác với VinFast Fadil tiêu chuẩn, Orlando LTZ là phiên bản cao cấp nhất nên có sẵn nội thất bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, nút bấm khởi động, vô-lăng tích hợp phím tiện ích, điều hòa tự động. Hệ thống giải trí trên Orlando LTZ cũng cao hơn Fadil tiêu chuẩn khi có sẵn màn hình LCD màu ở trung tâm, âm thanh 6 loa (fadil dùng 4 loa). Tiện nghi xe có cửa sổ trời chỉnh điện, sấy kính, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, đèn pha tự động. Đặc biệt, mẫu xe 7 chỗ này có 2 hàng ghế phía sau gấp linh hoạt, có thể gấp phẳng toàn bộ giúp vận chuyển hàng hóa cồng kềnh dễ dàng.

Hàng ghế thứ 2 Vinfast Fadil chỉ có thể gập 60:40, Chevrolet Orlando có thêm tựa tay ở giữa

Ngoài những ưu thế trên của Chevrolet Orlando LTZ thì cả 2 mẫu xe này đều có yếu điểm chung là thiếu màn hình trung tâm lớn nên không có camera lùi, muốn dùng các kết nối điện thoại thông minh sẽ phải nâng cấp lên màn hình android.

Sức mạnh chênh lệch nhưng đồng đều về an toàn

Ở phân khúc xe cỡ A, Vinfast Fadil sở hữu sức mạnh đứng đầu khi có duy nhất động cơ xăng 1.4L, cho công suất cực đại 98 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 128 Nm tại 4.400 vòng/phút kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT.

Trong khi đó, Chevrolet Orlando LTZ ở phân khúc đa dụng 7 chỗ, trang bị động cơ xăng 1.8L cho công suất tối đa 140 mã lực tại 6200 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 176Nm tại 3800 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 6 cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, Vinfast Fadil có mức tiêu thụ xăng ở đường hỗn hợp là 5,9L/ 100km, trên Chevrolet Orlando LTZ là 9,5L/ 100km. Tuy tốn xăng nhưng Orlando LTZ có hiệu suất sử dụng cao nhờ cấu hình 7 chỗ, hộp số tự động 6 cấp đi đường trường được đánh giá hiệu quả hơn hẳn hộp số CVT khi cần chuyển số cài tay. Bù lại, Vinfast Fadil hoạt động trong thành phố ổn định và dễ dàng nhờ kích thước nhỏ, hộp số êm ái.

Về trang bị an toàn, hai mẫu xe trên tiếp tục có sự tương đồng khi trang bị đủ phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo. Nhưng xét về hiệu quả, “bé hạt tiêu” Vinfast Fadil lại có lợi hơn cho người dùng khi sẵn trang bị mà Orlando không có như khởi hành ngang dốc, hỗ trợ chống lật.

Kết luận

Sau khi liệt kê một số điểm hơn thua của 2 mẫu xe khác phân khúc là Chevrolet Orlando LTZ 2018 và VinFast Fadil tiêu chuẩn 2021, chúng ta có thể tạm chia ra hai nhóm khách hàng điển hình. Nhóm thứ nhất là gia đình ít người, trẻ tuổi, có tài chính hạn hẹp, dễ dàng tiếp cận Vinfast Fadil nhờ gói ưu đãi vay mua xe. Nhu cầu đi lại của họ chủ yếu ở đô thị là chính.

Nhóm khách hàng thứ hai có độ tuổi qua 30, gia đình đông người, nếu có điều kiện tài chính trả thẳng, thì Chevrolet Orlando LTZ 2018 lại là chiếc xe rất phù hợp. Bởi với giá 400 triệu không thể mua được chiếc xe nào khác có cấu hình 7 chỗ đời cao, số tự động, nhiều trang bị an toàn như vậy.

So sánh các thông số cơ bản giữa Vinfast Fadil tiêu chuẩn và Chevrolet Orlando LTZ 2018

Đình Quý

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!