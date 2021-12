Năm 2021 sắp kết thúc dù thị trường ô tô tiếp tục gặp khó khăn vì dịch bệnh như năm 2020 nhưng vẫn có những đột phá, trong đó lần đầu tiên "khẩu vị" của người Việt đã thay đổi, Toyota Vios không còn là mẫu xe số 1.

Năm 2021 sắp kết thúc và dù kết quả bán hàng cuối năm vẫn chưa cập nhật nhưng cuộc đua về doanh số ô tô bán chạy nhất thị trường gần như đã ngã ngũ. Mặc dù cùng có diễn biến giống năm 2020, từ khó khăn do dịch covid-19 bùng phát cho đến yếu tố "kích cầu" thị trường nhờ quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe lắp ráp trong nước, nhưng thị trường ô tô 2021 đã có những bất ngờ mang tính đột phá. Một trong những bất ngờ đó chính là ngôi vị "ô tô bán chạy" nhất.

Tính đến hết tháng 11, mẫu xe đang dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam chính là Vinfast Fadil chứ không phải là Toyota Vios như thường thấy. Trong khí đó, "cựu vương" của năm 2020 là Toyoat Vios đã tụt hẳn 2 bậc và khó có khả năng đuổi kịp Vinfast Fadil khi khoảng cách bán của 2 mẫu xe đã lên tới 5.242 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu ô tô đang được người Việt "chọn" nhiều nhất trong năm 2021.

1. Vinfast Fadil

Đây là năm thứ 2 mà mẫu xe cỡ A Vinfast Fadil gặt hái được thành công vang dội. Khi những lô xe Fadil đầu tiên đến tay người Việt lần đầu vào tháng 6/2019, chỉ mất 5 tháng, mẫu xe cỡ A này đã nhanh chóng lọt Top xe bán chạy tại Việt Nam. Đến năm 2020, vị thế này mới chính thức "bén rẽ" khi Vinfast Fadil bán được tới 18.016 xe, chỉ đứng sau Toyoat Vios và Hyundai Accent.

Ngoại hình Vinfast Fadil hấp dẫn nhờ kế thừa thiết kế sẵn có của Chevrolet Spark thế hệ mới

Khi năm 2021 sắp kết thúc, trải qua 11 tháng, Vinfast Fadil đã bán được 22.375 xe, vươn lên vị trí đầu bảng xe bán chạy, vượt xa vị trí số 2 của Toyota Vios là 4.936 xe. Khoảng cách quá lớn, vượt xa cả mức tiêu thụ trung bình hơn 1.500 xe/tháng của Vios đã đủ khẳng định Fadil chính là mẫu xe được yêu thích nhất tại Việt Nam trong năm 2021.

So với các xe đồng hạng A, Vinfast Fadil tạo ra sự khác biệt khi chỉ trang bị động cơ 1.4L và đi kèm hộp số tự động CVT, thay vì có thêm bản số sàn giá rẻ như các đối thủ.

Nội thất Vinfast Fadil chưa thực sự xuất sắc về thiết kế nhưng cũng khá đầy đủ.

Vinfast Fadil hiện nay có 3 phiên bản, gồm tiêu chuẩn (giá 425 triệu đồng), nâng cao (giá 459 triệu đồng) và cao cấp (giá 499 triệu đồng). Sự khác nhau giữa các phiên bản chủ yếu ở trang bị tiện nghi và an toàn. Bản cao cấp nhất có đủ điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 7 inch, nút bấm tích hợp vô-lăng, camera lùi, 6 túi khí.

Bên cạnh yếu tố trang bị động cơ khỏe, thiết kế đẹp do bản thân chính là mẫu Chevrolet Spark thế hệ mới, chính sách giá bán linh hoạt cũng đã làm nên thành công của Vinfast Fadil, đặc biệt những đợt bán hàng tri ân theo địa phương đã tạo nên "cơn sốt" xe dường như ngay lập tức.

2. Hyundai Accent

Hyundai Accent từ lâu đã coi Toyota Vios là đối thủ chính trong phân khúc sedan cỡ B. Doanh số bán khi mẫu xe này được lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 4/2018 liên tục tăng và tạo thế bám đuổi với Vios trong 2 năm trở lại đây.

Năm 2020 kết thúc, Hyundai Accent nằm ở vị trí thứ 2 với 20.776 xe và bị Toyota Vios bỏ xa với khoảng cách 12.235 xe. Tuy nhiên tình thế đã thay đổi sau 11 tháng của năm 2021, Hyundai Accent vẫn giữ vị trí số 2 nhưng đã vượt trên Toyota Vios với 17.439 xe. Dù khoảng cách giữa 2 đối thủ là rất sát (306 xe) nhưng mẫu sedan cỡ B đến từ Hàn Quốc thừa tự tin đễ giữ phong độ.

Ngoại hình hấp dẫn hơn chính là điểm nhấn của Hyundai Accent 2021

Hyundai Accent phiên bản hiện tại thừa hưởng thiết kế lột xác mang dấu ấn lớn của Hyundai, ra mắt từ tháng 12/2020. Ngoại hình chiếc xe ấn tượng hơn với mặt ca-lăng mới, cụm đèn sắc nét, thân xe bề thế, nhưng bảng giá xe vẫn giữ nguyên như cũ đã tạo nên sức hút trên thị trường.

Nội thất xe có nhiều tiện nghi, hấp dẫn nhất phân khúc xe cỡ B

Hyundai Accent 2021 có 4 phiên bản, giá từ 426 triệu đồng đến 542 triệu đồng, đều trang bị động cơ 1.4L, dùng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Có nhiều thời điểm trong năm, Hyundai Accent liên tục nhận được khuyến mãi lên tới 20, 30 triệu đồng khiến lượng tiêu thụ luôn đứng đầu bảng của nhà phân phối TC Motor. Hiện tại, với mức ưu đãi từ đại lý cộng với giảm 50% trước bạ ô tô khiến nhu cầu của Accent liên tục tăng, ví dụ như phiên bản 1.4 AT lăn bánh chỉ còn hơn 550 triệu đồng rất hấp dẫn với người mua xe ở đô thị.

3. Toyota Vios

Từng nhiều năm nằm ở vị trí "số 1" tại thị trường ô tô Việt Nam, mẫu Toyota Vios gần như là lựa chọn hàng đầu cho người kinh doanh vận tải hành khách và cá nhân. Chính vì vậy, Toyota Vios luôn bán ra với nhiều phiên bản nhất thị trường. Năm 2021, Toyota Vios tiếp tục duy trì 6 phiên bản gồm số sàn và số tự động có giá từ 503 triệu đến 630 triệu đồng. Tuy nhiên doanh số của Vios lại đang có dấu hiệu giảm sút, sau 11 tháng chỉ bán được 17.133 xe, sụt giảm 34,4% so với cùng kỳ năm 2020 (bán 26.198 xe), đứng ở vị trí số 3.

Vịos bản nâng cấp 2021 đã đỡ "ngố" hơn phiên bản cũ, nhưng giá lại tăng

Đáng chú ý, Toyota Vios là mẫu sedan cỡ B duy nhất duy trì chính sách giá tăng thêm khi ra mắt phiên bản mới. Chính sách này tiếp nối khi Toyota Vios 2021 nâng cấp ra mắt vào ngày 23/02/2021 với nhiều cải tiến cả ngoại thất lẫn nội thất, đã tăng giá thêm từ 5 triệu đến 11 triệu đồng. Đồng thời, lần đầu thêm bản phong cách thể thao GR-S giá 630 triệu đồng.

Ngoại hình xe đổi mới với cụm mặt trước hiện đại, cá tính hơn trước. Bên trong, tiện nghi trên xe được tăng thêm như hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua 2 hệ điều hành Apple Carplay và Android Auto. Trang bị ghế nỉ trên bản E MT đã được thay thế bằng ghế da Similli.

Nội thất Toyota Vios bị chê "già" hơn so với các đối thủ cùng phân khúc cỡ B

Nhìn chung những đổi mới trên Vios thời điểm này đã được ghi nhận mang thêm màu sắc cho chiếc sedan từng đắt khách, nhưng điều đó là chưa đủ và quá chậm so với các đối thủ. Đặc biệt, động cơ vẫn loại 1,5 lít, công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm chưa mang yếu tố mới mẻ như Hyundai Accent và Honda City đã làm, càng khiến mức độ cạnh tranh của Vios liên tục đi xuống.

4. Ford Ranger

Ford Ranger là cái tên bảo chứng cho vị thế của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Đây không chỉ là mẫu xe bán chạy hàng đầu của Ford Việt Nam mà còn luôn đứng ở vị trí đầu bảng phân khúc xe bán tải.

Khi năm 2021 sắp hết, Ford Ranger gần như chắc vai ở vị trí số 4 với 14.461 xe bán được sau 11 tháng, hơn mẫu Toyota Corolla Cross ở vị trí số 5 là 516 xe. Sức mua của Ford Ranger liên tục tăng kể từ khi mẫu xe này được lắp ráp trở lại tại Hải Dương từ tháng 7 năm nay, vượt xa mức bán cả năm 2020 (bán 13.291 xe).

Ford Ranger 2021 đang có lợi thế vì được lắp ráp trong nước, hưởng ưu đãi trước bạ 50%. Ảnh: Ngô Minh

Ford Ranger 2021 vẫn giữ nguyên các phiên bản: XL, XLS, LTD và Wildtrak giá 616-925 triệu đồng. Riêng bản XLS (cả MT và AT, giá lần lượt 630 triệu và 650 triệu đồng) vẫn duy trì nhập khẩu để bán song song với các phiên bản lắp ráp.

Ngoại hình của xe được đánh giá cao hơn trước nhờ sở hữu lưới tản nhiệt hình thang mở rộng, sơn đen bóng, khác biệt với màu xám trên bản cũ và có thêm họa tiết dạng 3D. Nội thất không thay đổi so với bản 2020 nhưng bản cao cấp nhất xuất hiện thêm các điểm nhấn màu vàng trên nền tông đen chủ đạo. Đi cùng với đó là loạt trang bị đáng chú ý như màn hình giải trí kích thước 18 inch đặt giữa táp-lô, tích Android Auto/Apple CarPlay, USB/AUX/Bluetooth; hệ thống âm thành 8 loa; điều hoà tự động 2 vùng; USB tích hợp trên gương trong xe...

Nội thất Ford Ranger 2021 khá cao cấp, tương đương các dòng SUV tầm trung. Ảnh: Ngô Minh

Động cơ xe các bản XL, XLS MT và XLS AT sử dụng loại diesel 2.2L, cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Kết nối với đó là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Bản Ranger Limited dùng động cơ diesel 2.0L, sản sinh công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp.

Bản Ford Ranger Wildtrak được lắp cỗ máy diesel 2.0L biturbo, cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp.

5. Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross là mẫu xe nhập khẩu duy nhất lọt vào Top xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam năm 2021. Đây là trường hợp cá biệt với thương hiệu Toyota, bởi trước đó loạt xe nhập khẩu như Toyota Avanza, Wigo, Rush liên tục ế ẩm kể từ năm 2018 đến nay.

Toyota Corolla Cross bắt đầu bán tới tay người Việt từ tháng 8/2020, mặc dù chưa thể lọt Top xe bán chạy trong cùng năm nhưng với doanh số 5.916 sau 5 tháng cũng khiến nhiều mẫu xe nhập khẩu phải ao ước.

Kết thúc 11 tháng của năm 2021, Toyota Corolla Cross đã vươn lên vị trí số 5 với 13.945 xe. Sự tăng trưởng thần kỳ của mẫu xe hoàn toàn mới tại Việt Nam này có thể kể đến 3 yếu tố: thiết kế bắt mắt, công nghệ mới và giá bán cạnh tranh.

Mẫu Corolla Cross khi ra mắt có ba phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV với điểm đáng chú ý là mẫu 1.8HV trang bị động cơ Hybrid, lần đầu được Toyota sử dụng tại Việt Nam. Tiện nghi trên bản cao nhất gồm chìa khóa thông minh, màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Anroid Auto, điều khiển giọng nói, đàm thoại rảnh tay, kết nối Wifi, cửa sổ trời.

Kích thước Corolla Cross nằm giữa phân khúc gầm cao cỡ B và C, mang phong cách ngoại hình ảnh hưởng từ mẫu RAV4, mẫu crossover cỡ C bán chạy nhất của Toyota trên thế giới. Toyota Việt Nam đặt mức giá 720-910 triệu cho ba phiên bản, với 7 màu ngoại thất và 2 màu nội thất. Đây là mức giá tương đương dòng sedan cỡ C tại Việt Nam, do đó ngay lập tức đã tạo được sức hút trên thị trường với một chiếc xe gầm cao, mang nhiều công nghệ mới như Corolla Cross.

Đình Quý

