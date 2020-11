Tháng 10/2020

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 ghi nhận đợt tăng trưởng kỷ lục, trong đó các hãng Toyota, Hyundai, Kia và Vinfast đều đóng góp xe vào top 10 xe bán chạy của tháng.

Tương tự tháng 9, trong top 10 xe bán chạy của tháng 10, xuất hiện hai gương mặt mới là Toyota Corolla Cross và Kia Seltos. Đồng thời hai mẫu xe cũ biến mất khỏi danh sách là Vinfast Lux SA và Hyundai Santa Fe.

1. Toyota Vios: 3.443 xe

Mẫu xe cỡ B của Toyota vẫn duy trì ở vị trị đầu top 10 xe bán chạy tháng 10, đạt mức tiêu thụ 3.443 xe. So với tháng 9, Toyota Vios tăng trưởng 18,2 %, và tăng 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 2.317 xe).

Cộng dồn 10 tháng, Toyota Vios đạt 22.563 xe bán ra, tăng trưởng 5,25% so cùng kỳ năm ngoái (bán 21.437 xe).

Toyota Vios

Toyota Vios lắp ráp tại Việt Nam được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Xe hiện có giá bán dao động từ 470-570 triệu đồng.Hiện tại xe có giá bán từ 531-606 triệu đồng.

2. Hyundai Accent: 2.230 xe

Thứ hạng Hyundai Accent trong tháng 10 tiếp tục xếp sau Vios về mặt doanh số với 2.230 xe. Con số này tăng 22,7% so với tháng trước (bán 1.817 xe), và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 1.917 xe).

Cộng dồn 10 tháng năm 2020, Hyundai Accent đạt 15.008 xe bán ra, giảm 3,57% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 15.564 xe).

Hyundai Accent

Giá xe Hyundai Accent 2020 hiện được niêm yết với 4 phiên bản từ 426,1 - 542,1 triệu đồng, vẫn chiếm ưu thế nhất trong phân khúc khi so sánh với các đối thủ như Toyota Vios hay Honda City.

3. Vinfast Fadil: 1.851 xe

Sang tháng 10 mẫu Hyundai Tucson sau một tháng trở lại top xe bán chạy đã bị thay thế bởi mẫu xe cỡ A là Vinfast Fadil.

Mẫu xe Fadil của Vinfast tiếp tục làm nên sự chú ý bằng việc xuất hiện trong top 10 xe bán chạy khi tăng từ vị trí số 4 của tháng 9 lên số 3 ở tháng 10. Tháng vừa qua Vinfast Fadil bán ra 1.851 xe, tăng trưởng 22,2% so với tháng 9 (bán 1.515 xe).

Vinfast Fadil

Hiện tại Vinfast Fadil có 3 phiên bản bán với giá từ 425 triệu đến 499 triệu đồng, nhưng khách hàng có thể tận dụng giảm giá khi mua xe nhờ dùng voucher (có được từ mua nhà hoặc quà tặng), đồng thời nhận các ưu đãi gửi xe tại các đô thị do VinGroup đầu tư.

4. Hyundai Grand i10: 1.759 xe

Mẫu xe cỡ A của Hyundai đã bán tốt hơn tháng 9 khi leo từ vị trí số 8 lên số 4 trong tháng 10. Tháng vừa qua Hyundai Grand i10 bán được 1.759 xe, tăng 34% so với tháng 9 (bán 1.313 xe). So với cùng kỳ năm ngoái (bán 1.705 xe), Hyundai Grand i10 bán tăng 3,16%.

Cộng dồn 10 tháng năm 2020, Hyundai Grand i10 đạt 11.860 xe bán ra, giảm 17,56% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 14.387 xe).

Hyundai Grand i10

Giá bán xe Hyundai Grand i10 hiện vẫn giữ nguyên dao động ở mức 315 triệu đồng - 415 triệu đồng cho 9 phiên bản lựa chọn khác nhau cả sedan và hatchback.

5. Mitsubishi Xpander: 1.683 xe

Trong tháng 10, Mitsubishi Xpander thay thế vị trí số 5 của Ford Ranger khi bán được 1.683 xe, tăng 14,5% so với tháng 9 (bán 1.470 xe), nhưng giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 2.629 xe).

Cộng dồn 10 tháng năm 2020, Mitsubishi Xpander đạt 11.589 xe bán ra, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 14.614 xe).

Mitsubishi Xpander

Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang mở bán ở Việt Nam với 3 bản có giá từ 550 triệu đến 630 triệu đồng.

6. Mazda CX-5: 1.671 xe

Trong tháng 10 vừa qua, Mazda CX-5 đã leo từ vị trí trót bảng, thay thế vị trí số 6 của đối thủ Hyundai Santa Fe. Thương hiệu Nhật Bản bán được 1.671 chiếc Mazda CX-5 trong tháng 10, tăng trưởng 31,8% so với tháng trước (bán 1.267xe), nhưng tăng tới 129,5% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 728 xe).

Cộng dồn 10 tháng năm 2020, Mazda CX-5 đạt 8.051 xe bán ra, giảm nhẹ 7,13% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 8.670 xe).

Mazda CX-5

Hiện giá giá xe Mazda CX-5 bản 2.0L Deluxe niêm yết ở mức 819 triệu, bản 2.0L Luxury có giá 859 triệu, bản 2.0L Premium và 2.5L Signature Premium có giá 899 triệu, bản 2WD Signature Premium i-Activesense có giá 999 triệu đồng và bản cao cấp nhất AWD Signature Premium được bán với giá 1,049 tỷ đồng.

7. Ford Ranger: 1.583 xe

Giảm 2 hạng so với tháng 9, trong tháng 10 mẫu Ford Ranger xếp vị trí số 5 khi bán được 1.583 xe, tăng trưởng 5,53% so với tháng trước đó (bán 1.500 xe), và tăng 8,72% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 1.456 xe).

Cộng dồn 10 tháng năm 2020, Ford Ranger đạt 9.684 xe, giảm nhẹ 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 10.492 xe).

Ford Ranger

Ford Ranger hiện có 8 phiên bản, bán giá từ 616- 918 triệu đồng. Trong đó phiên bản đặc biệt Ford Ranger Limited trang bị động cơ 2.0 Turbo đơn đang dính lùm xùm chảy dầu chưa giải quyết triệt để.

8. Toyota Corolla Cross: 1.548 xe

Lần đầu tiên lọt top 10 xe bán chạy sau 2 tháng ra mắt, mẫu Toyota Corolla Cross đang chứng minh sức hấp dẫn của thiết kế và công nghệ mới. Trong tháng 10, Toyota Corolla Cross bán được tới 1.548 xe, tăng trưởng 34,1% so với tháng trước đó (bán 1.154 xe).

Toyota Corolla Cross

Mẫu xe mới của Toyota nằm giữa phân khúc gầm cao cỡ B và C, mang thiết kế ảnh hưởng nhiều của “đàn anh” RAV4. Mẫu Corolla Cross có ba phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV với điểm đáng chú ý là mẫu 1.8HV trang bị động cơ Hybrid, lần đầu được Toyota sử dụng tại Việt Nam.

Toyota Việt Nam đặt mức giá 720-910 triệu cho ba phiên bản, với 7 màu ngoại thất và 2 màu nội thất.

9. Kia Cerato: 1.528 xe

Sau 1 tháng vắng mặt, trong tháng 10 vừa qua mẫu Kia Cerato đã trở lại thay thế vị trí số 9 của Vinfast Lux SA2.0 trong Top xe bán chạy.

Trong tháng 10, Kia Cerato bán được 1.528 xe, tăng 50,4% so với tháng trước (bán 1.016 xe), và tăng trưởng tới 67,5 % so với cùng kỳ năm ngoái (bán 912 xe).

Kia Cerato

Cộng dồn 10 tháng năm 2020, Kia Cerato đạt 8.486 xe bán ra, giảm nhẹ 8,26% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 9.251 xe).

Kia Cerato 2020 hiện bao gồm các phiên bản: Cerato MT giá 529 triệu đồng, Cerato AT Deluxe 569 triệu đồng, Cerato AT Luxury 619 triệu đồng và Cerato Premium 665 triệu đồng.

10. Kia Seltos: 1.402 xe

Thay thế vị trí cũ của Mazda CX-5 trong tháng 10 là mẫu Kia Seltos. Đây là lần đầu góp mặt của mẫu xe mới được Trường Hải ra mắt trong tháng 7 vừa qua.

Trong tháng 10, Kia Seltos bán được 1.402 xe, tăng trưởng 12,16% so với tháng trước đó (bán 1.250 xe).

Kia Seltos

Kia Seltos nằm ở phân khúc CUV hạng B, cạnh tranh với Hyundai Kona, Ford EcoSport. Xe có 4 phiên bản với giá bán từ 589 triệu đến 719 triệu đồng. Cả ba phiên bản đều dẫn động cầu trước, Kia Seltos trang bị động cơ 1.4 Turbo công suất 138 mã lực, mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp. Bản cao cấp Premium có thêm lựa chọn động cơ 1.6 công suất 121 mã lực, mô-men xoắn 151 Nm, hộp số loại tự động 6 cấp.

Đình Quý

Trân trọng mời bạn đọc gửi tin bài, video, hình ảnh về Ban Ô tô - xe máy, báo VietNamNet qua email: Otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải, xin trân trọng cảm ơn!