Kết thúc tháng 5/2021, doanh số xe Hyundai Grandi10 tiếp tục sụt giảm. Dù vẫn giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phân khúc xe hạng A nhưng khoảng cách với ngôi vương ngày càng nới rộng.

Theo VAMA, tổng doanh số phân khúc xe giá rẻ hạng A trong tháng 5 đạt 3.575 chiếc, giảm nhẹ 3,8% so với tháng trước.

Trong đó, chỉ có duy nhất Vinfast Fadil tăng trưởng. Các mẫu xe còn lại đồng loạt giảm sút. Ở hai vị trí cuối bảng, Honda Brio và Toyota Wigo đổi ngôi. Mẫu xe giá rẻ của nhà Toyota lui về “chốt sổ”.

Vinfast Fadil: 1.868 xe

Trong bối cảnh nhiều mẫu xe đồng loạt giảm sút thì Vinfast Fadil vẫn thể hiện được độ hot của mình khi tháng thứ 5 liên tiếp tăng trưởng doanh số.

Vinfast Fadil tiếp tục dẫn đầu phân khúc hạng A trong tháng 5.

Cụ thể, kết thúc tháng 5, Fadil đạt 1.868 xe được bán ra tăng 19,8% so với tháng trước đạt 1.559 xe.

Kết quả này không chỉ giúp Fadil giữ vững ngôi vương phân khúc xe hạng A mà còn vươn lên dẫn đầu toàn thị trường trong tháng 5.

Tính chung từ đầu năm đến nay, Vinfast Fadil đạt doanh số ấn tượng lên đến 7.575 xe được bán ra.

Tại thị trường Việt, Vinfast Fadil hiện được hãng xe Việt bán ra với 3 phiên bản có giá dao động từ 382- 449 triệu đồng.

Hyundai Grand I10: 953 xe

Ở chiều ngược lại, Hyundai Grand I10 lộ rõ thất thế so với đối thủ khi tiếp tục giảm doanh số với 953 xe được bán ra trong tháng 5. Con số này giảm 21,4% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai Grand I10 đạt 953 xe bán ra trong tháng 5/2021.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, Hyundai Grand I10 đạt 5.364 xe giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 5.392 xe.

Hyundai Grand I10 hiện đang duy trì 6 phiên bản lắp ráp, 2 tùy chọn động cơ (1.0L và 1.2L), 2 biến thể (sedan và hatchback) và có giá bán từ 330 triệu đến 415 triệu đồng. Xe

Kia Morning: 385 xe

Kia Morning tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trong cuộc đua doanh số xe hạng A tháng 5 vừa qua.

Tuy nhiên, doanh số bán ra lại bị giảm nhẹ từ 423 xe tháng trước xuống còn chỉ 385 xe giao đến tay khách hàng, trong tháng 5.

Kia Morning: 385 xe.

Tổng doanh số 5 tháng đầu năm 2021, mẫu xe này đạt 2.012 xe tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, Kia Morning được bán ra thị trường với mức giá từ 299- 393 triệu đồng.

Honda Brio: 206 xe

Dù doanh số có phần sụt giảm so với tháng trước nhưng Honda Brio vẫn đánh bại được Toyota Wigo thoát cảnh cuối bảng. Cụ thể, tháng 5, Honda Brio đạt 206 xe bán ra, giảm nhẹ 10,8% so với tháng 4.

Honda Brio: 206 xe.

Tổng doanh số 5 tháng qua của Honda Brio đạt 633 xe được giao đến tay khách hàng. Con số này vẫn thấp nhất so với các đối thủ trong phân khúc.

Honda Brio đang được phân phối với 3 phiên bản cùng mức giá đề xuất từ 418- 452 triệu đồng.

Toyota Wigo: 163 xe

Doanh số tháng 5 đạt 163 xe, giảm mạnh lên đến 44,2% so với tháng trước khiến Toyota Wigo lui về đứng vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng phân khúc.

Toyota Wigo: 163 xe.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, doanh số của Toyota Wigo chỉ đạt 1.104 xe tăng 60,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại Toyota Wigo 2021 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với sự thay đổi đáng kể về ngoại hình, bổ sung thêm trang bị và chốt giá mềm hơn trước.

Toyota Wigo đang được bán với 2 bản MT và AT với giá bán từ 345 - 405 triệu đồng.

Chi Bảo

Bạn nghĩ gì về vị trí xếp hạng các mẫu xe hạng A nói trên? Hãy chia sẻ quan điểm của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!