Trước việc xe khách đang phải dừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do COVID-19, Hiệp hội Vận tải hành khách Hà Nội vừa có kiến nghị Bộ GTVT, Cục CSGT lùi việc xử phạt lắp camera trên xe khách đến 31/12/2022.

Văn bản của Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA) cho biết, quy định của việc lắp camera trên ô tô khách từ 9 chỗ trở lên, Container và xe tải nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi hành khách được tốt hơn.

Tuy nhiên, quy định này thực thi rơi vào tình cảnh ngành giao thông vận tải nói chung và vận tải hành khách nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài.

Đề nghị lùi xử phạt lắp camera trên xe khách đến tháng 12/2022.

“Hiện nay, gần như toàn bộ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đều gặp khó khăn, doanh thu gần như không có do hoạt động ngưng trệ, một số địa phương vẫn đang tạm dừng hoạt động xe khách do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16; áp lực trả nợ ngân hàng do mua sắm phương tiện và các khoản chi phí khác đang khiến nhiều doanh nghiệp đang ở bờ vực nguy hiểm, khó có chi phí để thực hiện lắp camera”, HTA nêu trong văn bản.

Từ thực tế trên, để doanh nghiệp có thời gian hồi phục khó khăn sau dịch, đồng thời chuẩn bị lắp camera tốt hơn, HTA đề nghị, Bộ Giao thông vận tải, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) thống nhất có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tạm lui áp dụng việc xử phạt vi phạm về camera đối với các cá nhân, tổ chức đến hết ngày 31/12/2022.

Theo Tiền phong

Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!