Theo tôi, mua ô tô không phải là một phương án tối ưu về mặt kinh tế nhưng việc sở hữu xe lại đem đến nhiều giá trị trải nghiệm không thể đong đếm được bằng tiền.

Sau khi đọc được bài viết "Mỗi năm về quê ăn Tết 1 lần, có cần sắm ô tô" của bạn Minh Tùng ở Thái Bình về lời khuyên nên thuê xe chứ không nên mua ô tô vì nuôi ô tô tốn kém, tôi muốn gửi tới bạn Tùng đôi điều chia sẻ như thế này.

Đúng như lời bạn nói, nếu tính toán về mặt lợi ích kinh tế, với những người không thường xuyên sử dụng xe hơi, việc mua xe sẽ tốn tiền hơn rất nhiều. Bản thân tôi cũng đã từng có suy nghĩ tương tự, thế nhưng sau khi sở hữu xe hơi, tôi lại nhận ra nhiều khía cạnh mà từ trước tới nay mình chưa hề nghĩ tới.

Có thể nói, chiếc xe đầu tiên đến với tôi khá tình cờ. Hai năm trước, khi anh đồng nghiệp cùng công ty có nhu cầu lên đời xe mới, nên gạ bán xe cũ cho tôi. Vì là chỗ anh em thân thiết, mức giá xe rất ưu đãi. Tôi tặc lưỡi cứ mua xe rồi nếu không có nhu cầu thì bán lại sau cũng được. Ai ngờ, từ khi có ô tô riêng, tôi lại không thể dứt ra được.

Dù tốn tiền hơn nhưng đúng là việc mua xe rất đáng giá. Có xe ô tô, tôi sẽ chủ động hơn trong mọi chuyện, mọi lúc.

Xe taxi bây giờ nhiều hơn ngày trước rất nhiều, nhưng đối với tôi đi xe taxi vẫn có nhiều phụ thuộc, bất tiện.

Trước hết là tôi bị phụ thuộc vào tài xế taxi, hãng taxi cử tài xế nào thì tôi phải đi với tài xế đó, bất kể năng lực lái xe hay thái độ phục vụ của anh ta như thế nào.

Ngày Tết đầu năm, nếu gặp phải người lái thô lỗ, thái độ phục vụ kém thì rất xui xẻo. Nhớ đợt Tết năm 2018, tôi vẫn chưa có xe riêng, ngày mùng 2 Tết phải thuê xe taxi đưa vợ con về chúc tết nhà ngoại. Lái xe taxi kiên quyết không bật đồng hồ tính cước mà đặt giá 500 nghìn đồng cho một cuốc xe 30 km, đắt gần gấp rưỡi giá niêm yết.

Khi tôi chê đắt thì anh này lên tiếng thách thức, mỉa mai vì lái xe nào cũng sẽ tính giá như vậy. Nếu khi ấy, tôi có xe riêng thì đã không bị động, bị bắt chẹt như thế.

Rồi việc sở hữu xe cũng làm tôi cảm thấy tự tin ở bản thân hơn nhiều. Vẫn biết là xe hơi ngày nay cũng không phải là tài sản quá lớn nhưng khi mua được chiếc xe đầu tiên tôi vẫn không thể ngăn được một chút tự hào nho nhỏ.

Cũng từ đó mà tôi cởi mở bản thân hơn, làm quen được với nhiều người. Tôi có thể nhập cuộc chuyện trò, bàn tán về các chủ đề xe hơi mà trước nay tôi chỉ ở ngoài lắng nghe người khác nói. Một vài đối tác, khách hàng thân thiết của tôi hiện nay cũng là quen qua những diễn đàn về xe trên mạng xã hội.

Ngoài ra, có một điều tôi rất thích từ khi có xe hơi là đỡ phải uống bia rượu nhiều. Tôi vốn là người có tửu lượng kém nên mỗi khi có dịp tiệc tùng hay Tết đến là toàn bị chuốc rượu say mèm. Còn bây giờ, tôi có thể lấy lý do là phải lái xe để từ chối mọi lời mời rượu mà không sợ bị mất lòng người khác. Bà xã tôi cũng vui và an tâm hơn hẳn.

Chiếc xe hơi là công cụ gắn kết gia đình trong cuộc sống hiện đại. Ảnh minh họa.

Cuối cùng, tôi nhận thấy chiếc xe là công cụ để gắn kết gia đình rất tốt. Vì tiếc mua xe về mà lại để phủ bạt lãng phí nên cứ định kỳ tôi lại chở vợ con đi chơi dã ngoại hoặc về quê thăm ông bà. Qua những lần đi chơi, vợ chồng tôi có cơ hội được gần các con hơn, hoặc bố mẹ tôi mỗi lần có các cháu về thăm lại mừng hớn hở ra mặt.

Quả thực, giá thuê xe vài triệu để đi chơi hoặc về quê rẻ hơn chi phí nuôi xe hàng năm nhiều nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại vẫn cảm thấy tiếc tiền để mà bỏ lỡ mất bao thời gian, cơ hội.

Nếu các bạn kinh tế chưa đủ, tôi không dám khuyên các bạn vay nợ để sắm ô tô. Nhưng nếu đã có đủ tiền rồi, bạn nên mua xe càng sớm càng tốt, nhất là khi dịp Tết đã đến gần. Đừng mãi quẩn quanh câu chuyện mua đất hay mua xe mà quên đi hưởng thụ, trải nghiệm cuộc sống.

Độc giả Nam Hải, Đống Đa, Hà Nội

