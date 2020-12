Chủ chiếc xe Mercedes-Ben GLC 200 bị bốc cháy hồi tháng 6 dù đã rất nhiều lần gửi văn bản tới các bên liên quan đề nghị được bảo hành nhưng đến nay đã nửa năm trôi qua, chiếc xe tiền tỷ bị cháy vẫn "đắp chiếu".

Chủ xe bất lực, cho xe bị cháy đi “diễu phố”

Ngày 29/6, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200 biển kiểm soát 30F, chủ sở hữu của một công ty mang tên Công ty CP Cơ khí chính xác và Chuyển giao công nghệ (địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang ở trong khuôn viên công ty thì bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe GLC 200 vào ngày 29/6

Sau khi nhận được tin báo về việc cháy xe trên địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin.

Trong thông báo kết luận giám định của cơ quan này nêu rõ: “Nguyên nhân gây cháy theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện nối từ ắc-quy sang hộp cầu chì làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy xe ô tô BKS 30F-435.01, nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200 (tự gây cháy), không có tác động của ai khác hoặc do nguyên nhân khác".

Theo kết luận trên, đơn vị được chủ xe mua bảo hiểm là Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long đã từ chối bồi thường đối với chiếc xe GLC 200 bị cháy và đẩy trách nhiệm sang phía hãng Mercedes-Benz.

Tuy nhiên, sau nhiều lần đề nghị được bảo hành, sửa chữa từ phía chủ xe, hãng Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cũng như Đại lý ủy quyền của hãng này là Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du (Đại lý ủy quyền An Du) không công nhận kết quả giám định và cho rằng kết luận này không đảm bảo tính chính xác cũng như không dựa trên căn cứ rõ ràng.

Vì quá bức xúc, chủ xe đã mang chiếc Mercedes Benz GLC 200 bị hư hỏng đi diễu hành nhiều con phố ở Hà Nội.

Đến nay, sau 6 tháng kể từ ngày xảy ra vụ cháy, yêu cầu của chủ xe vẫn không được giải quyết. Vì quá bức xúc khi khối tài sản tiền tỷ đã phải đắp chiếu đến nửa năm nay mà không được giải quyết, chủ xe đã mang chiếc Mercedes Benz GLC 200 bị hư hỏng đi diễu hành nhiều con phố ở Hà Nội khiến nhiều người chú ý.

Trên chiếc xe còn được gắn băng rôn với dòng chữ: "Xe Mercedes GLC bị cháy hơn nửa năm, hãng vẫn dậm chân tại chỗ? Mercedes Benz không sửa chữa - đi ngược với chính sách bảo hành. Hãng xe lớn dịch vụ chăm sóc khách hàng 'nhỏ'. Quyền lợi người tiêu dùng đang bị xâm phạm".

Hãng không công nhận kết quả giám định

Trao đổi với VietNamNet về sự việc này, đại diện MBV và Đại lý ủy quyền An Du xác nhận đã nhận được yêu cầu bảo hành đối với xe GLC 200, biển kiểm soát 30F-435.01 bị cháy từ phía chủ xe là công ty CP Cơ khí chính xác và Chuyển giao công nghệ.

Theo thông tin được đại diện MBV cung cấp, vào ngày 10/8, chiếc GLC 200 nói trên được được kiểm tra bởi các chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Daimler tại xưởng dịch vụ An Du Phạm Hùng.

“Nguyên nhân của vụ cháy được xác định không đến từ hiện tượng đoản mạch (chập điện) của dây dẫn nối từ bình ắc quy đến hộp cầu chì, gây cháy lan ra xung quanh thông qua tấm ốp bảo vệ (như kết luận của cơ quan giám định – PV)”, đại diện MBV cho hay.

Ắc-quy của chiếc xe sau khi bị cháy đo được hiệu điện thế 12,47V. (Ảnh do MBV cung cấp)

Vị này cũng thông tin thêm, quá trình giám định cho thấy, bình ắc quy vẫn hoạt động bình thường và hệ thống dây điện không hề có dấu hiệu đoản mạch/chập điện. Trong khi đó, khu vực bị ảnh hưởng bởi nhiệt tập trung ở phía trước, bên phải của xe và tàn tro của giấy xuất hiện ở ngay dưới cản trước.

Tại hiện trường, phần khung nhựa của quạt tản nhiệt và vòm bánh xe ở phía bên phải đã biến dạng từ dưới lên. Do đó, lửa đã bắt nguồn từ dưới lên ở khu vực này, cháy xuyên qua các khoảng trống ở gầm xe và khoang bánh xe bên phải ở mặt trong, từ đó làm biến dạng góc phải tấm cách âm ở dưới nắp capo và ảnh hưởng một phần đến các chi tiết nhựa ở phía bên phải khoang máy.

“Nguyên nhân gây cháy xuất phát từ nguồn nhiệt bên ngoài. MBV và đại lý không đồng ý với ý kiến cho rằng nguyên nhân vụ cháy là do lỗi kỹ thuật của sản phẩm”, đại diện Mercedes-Benz Việt Nam khẳng định.

Như vậy, hãng Mercedes-Benz đã không công nhận kết quả giám định vụ cháy xe mà Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ cũng như giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an nêu.

Thực tế đây không phải là lần đầu tiên một chiếc xe bị cháy bị các bên Bảo hiểm – hãng xe “đùn đẩy” trách nhiệm cho nhau.

Cũng vào giữa năm 2020, một chiếc Mitsubishi Attrage bị cháy tại Vĩnh Phúc cũng lâm vào tình cảnh không ai nhận trách nhiệm khi hãng Mitsubishi Motor VietNam và công ty bảo hiểm PVI đều nhất định không giải quyết.

Thậm chí, khi có kết luận của đơn vị giám định độc lập, hãng xe vẫn không công nhận và cho rằng, kết luận của đơn vị giám định độc lập chỉ mang tính tham khảo, không phải là kết luận cuối cùng. Điều này khiến chủ xe và các bên vô cùng mệt mỏi.

Có thể nói, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, việc một chiếc xe tiền tỷ bị cháy và không ai đứng ra nhận trách nhiệm suốt một thời gian dài là điều phi lý. Trong khi đó, khách hàng (chủ xe) đang là người bị thiệt thòi nhất.

Theo nhiều chuyên gia, giá của chiếc Mercedes GLC 200 này vào khoảng 2 tỷ đồng. Còn nếu sửa chữa toàn bộ các bộ phận liên quan đến vụ cháy ước tính sẽ rơi vào khoảng trên dưới 1 tỷ đồng.

Hoàng Hiệp

