Những chiếc xe dưới đây tuy "thấp bé nhẹ cân" nhưng được trang bị khối động cơ "khủng" không kém gì những các mẫu siêu xe thể thao đắt tiền.

Những mẫu xe mini thường được trang bị động cơ dung tích nhỏ nhằm hướng tới 2 mục đích đó là giảm giá thành và tiết kiệm nhiên liệu, tuy nhiên dưới bàn tay của các xưởng độ xe những chiếc ô tô này đã sở hữu sức mạnh không thua kém các mẫu siêu xe thể thao, cơ bắp.

1. Volkswagen Beetle LSR

Chiếc Volkswagen Beetle nhanh nhất thế giới. Ảnh: Hotcars

Danh hiệu LSR (Land Speed Record) sử dụng để chỉ những mẫu xe được tạo ra với mục đích nhằm phá kỷ lục về tốc độ, những chiếc xe này thường được gắn động cơ phản lực của máy bay, tên lửa để đạt được vận tốc lên tới 1000 km/h.

Chiếc Beetle LSR do Volkswagen sản xuất tuy không phải là xe LSR thực thụ nhưng đây cũng là một mẫu xe hết sức đặc biệt. Nó được trang bị động cơ EA888 Tsi tăng áp, trục cam cũng được độ lại để đem tới sức mạnh 543 mã lực.

Hiện tại, Volkswagen Beetle LSR đang là chiếc xe con bọ nhanh nhất trên thế giới với vận tốc tối đa 330 km/h.

2. Ariel AtomDDM Works

Chiếc xe tí hon Atom với công suất 700 mã lực. Ảnh: Hotcars

Trong lần ra mắt lần đầu tiên vào năm 2000, Ariel Atom đã gây được ấn tượng mạnh với tất cả mọi người. Chiếc xe này không giống với bất kỳ với mẫu xe nào được sản xuất trước đó và sở hữu sức mạnh thuộc hàng khủng.

Kể từ khi được giới thiệu, Ariel đã phát triển thêm một số phiên bản đặc biệt, công suất mạnh mẽ hơn, biến Atom trở thành một trong những chiếc xe tăng tốc nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý, phiên bản DDM Works mới ra mắt gần đây còn được trang bị động cơ Ecotec, tăng áp kép công suất lên tới 700 mã lực.

3. Fiat 500 RRM M1 Turbo

Chiếc Fiat 500 do hãng độ RRM thực hiện nâng cấp. Ảnh: Hotcars

Để ăn theo trào lưu đang thịnh hành, hãng xe Fiat đã tung ra mẫu Fiat 500 mới mang phong cách hoài cổ. Với công suất 160 mã lực, lượng khí thải ra thấp, động cơ TwinAir trên chiếc Fiat 500 từng vinh dự nhận được giải thưởng “Động cơ của năm”.

Tuy nhiên, hãng độ xe Road Race Motorsports (RRM) vẫn không hài lòng với sức mạnh của Fiat 500, họ đã chế tạo ra phiên bản giới hạn RRM M1 Turbo và nâng công suất của xe lên đến 250 mã lực.

4. Honda Odyssey Bisimoto

Mẫu xe gia đình Honda Odyssey với sức mạnh thuộc hàng khủng long. Ảnh: Hotcars

Rất nhiều người đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài hiền lành của chiếc Honda Odyssey Bisimoto. Ít ai ngờ rằng, dưới nắp capo xe lại là động cơ J35 được độ lại, trang bị bộ tăng áp kép, ECU nâng sức mạnh tổng thể của chiếc xe lên đến 1029 mã lực, vượt qua hầu hết các xe thể thao ngày nay.

Với sức mạnh này, chiếc minivan Honda Odyssey Bisimoto có thể đạt được vận tốc 100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 3,4 giây.

5. YarisGazoo RacingHKS

Chiếc Yaris qua 2 lần độ, tăng công suất gấp gần 5 lần. Ảnh: Hotcars

Từ chiếc Yaris nguyên bản, hãng độ Gazoo Racing đã nâng cấp động cơ của chiếc xe này lên công suất 257 mã lực, biến nó trở thành một trong những động cơ 3 xi-lanh mạnh nhất từng sản xuất, chỉ đứng sau động cơ do hãng siêu xe Koenigsegg sản xuất.

Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, để thỏa mãn các fan hâm mộ tốc độ, Gazoo Racingcòn lắp thêm gói phụ kiện nâng công suất đến từ HKS gồm bộ ECU, tăng áp và Nitros Oxide để đưa công suất tổng thể của chiếc xe lên 475 mã lực, gấp gần 5 lần so với chiếc Yaris ban đầu.

6. Tata Nano JA Motorsports

Diện mao mới của Tata Nano sau khi được nâng cấp. Ảnh: Hotcars

Là mẫu xe siêu nhỏ, rẻ tiền, chiếc Tata Nano đến từ Ấn Độ chưa bao giờ được đánh giá cao cả về thiết kế lẫn hiệu suất. Chiếc xe này chỉ được trang bị động cơ xăng dung tích 0.6 lít, công suất 38 mã lực và chạy với vận tốc tối đa 104 km/h.

Tuy nhiên, hãng JA Motorsports lại lựa chọn mẫu Tata Nano làm đối tượng để độ lại. Ngoài các nâng cấp về thiết kế bên ngoài, động cơ xe đã được thay bằng loại lớn hơn với dung tích 2.4 lít, tăng áp, công suất 230 mã lực.

7. KTM X-Bow GT phiên bản Wimmer RST 8

Sau khi được nâng cấp. KTM X-Bow GT tăng tốc 0-100 km/h chưa tới 3 giây. Ảnh: Hotcars

Là sản phẩm do hãng KTM và Audi hợp tác sản xuất, KTM X-Bow GT là một chiếc xe hoàn hảo cho các tay đua. Chiếc xe này có công suất 237 mã lực trong khi khối lượng xe chỉ khoảng 850 kg.

Phiên bản độ do Wimmer RST 8 thực hiện còn đẩy công suất của KTM X-Bow GT lên tới 478 mã lực. Với động cơ khủng, trọng lượng nhẹ, chiếc xe này có thể đạt được vận tốc 0-100 km/h chỉ trong 2.97 giây.

Tuy nhiên, do thiếu các trang bị an toàn như túi khí, phanh ABS, chiếc KTM X-Bow GT bị hạn chế bán ra ở một số quốc gia.

8. Volvo Evolve C30

Sản phẩm nhắm tới khách hàng trẻ của Volvo. Ảnh: Hotcars

Nhà sản xuất ô tô Thụy Điển Volvo từ lâu vốn nổi tiếng trên thị trường với những mẫu xe an toàn, đáng tin cậy. Đây cũng là hãng xe đã phát minh ra dây an toàn ba điểm, giúp cứu sống hàng triệu người. Với mục đích chính là sản xuất xe an toàn, lâu nay Volvo không quá mặn mà với những chiếc xe hiệu suất cao.

Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, chiếc concept C30 là một bước đi của Volvo hướng tới những khách hàng trẻ tuổi. Ngoài bộ body kit kiểu dáng thể thao, chiếc Evolve C30 còn được trang bị động cơ 2.5 lít, tăng áp, công suất lên tới 507 mã lực.

Ngân Vũ (theo Hotcars)