Mới đây hai hãng xe Volkswagen và Audi đã thay đổi logo của mình nhằm nâng cao nhận thức cũng như khuyến khích mọi người giữ khoảng cách xã hội (social distance) trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo đó, hãng xe sang Volkswagen vừa mới đăng tải hình ảnh logo mới của mình, trong đó thay vì đứng cạnh nhau như trước, chữ V và W trong biểu tượng mới này lại di chuyển ra xa nhau. Bên dưới bức hình, hãng còn cẩn thận chú thích thêm để giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự minh họa này. “Tại Volkswagen, chúng tôi luôn kề vai sát cánh bên nhạu, cùng hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đối với dịch Covid-19 cũng vậy, chúng tôi có lòng tin sẽ tìm ra những cách thức và giải pháp mới giúp Volkswagen và tất cả vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi phải nói rằng, điều đặc biệt quan trọng mà chúng ta cần làm ở thời điểm hiện tại chính là tuân theo các quy tắc ứng xử và vệ sinh cũng như giữ an toàn - bằng cách giữ khoảng cách xã hội”.

Logo độc đáo truyền tải thông điệp ý nghĩa của VW. Nguồn: Mashviral.

Trong khi đó, Audi cũng đã đăng tải thông điệp tương tự bằng cách “cải tiến” chiếc logo của mình trở nên “hợp thời” hơn khi thiết kế bốn vòng trắng màu bạc tách rời nhau. Audi chia sẻ thông điệp ngắn gọn: “Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other” (Tạm dịch: Ở nhà, giữ khoảng cách, giữ sức khỏe, hỗ trợ lẫn nhau).

Audi cũng không hề tỏ ra thua kém VW trong việc biến tấu logo. Nguồn: Carscoops.

Trước đó nhiều nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới như CocaCola hay McDonals cũng đã gây sốt khi biến tấu các logo của mình cũng như đăng tải những thông điệp mạnh mẽ về việc giữ khoảng cách trong cộng đồng nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Hình ảnh chữ M “xa cách” trong biểu tượng mới của McDonals. Nguồn: Creative Review.



Mai Lý (Theo Carscoops)