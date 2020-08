Lượng ô tô tiêu thụ trên cả nước trong tháng 7 chỉ tăng trưởng khoảng 7% so với tháng 6. Tốc độ này đã giảm mạnh so với tỷ lệ tăng 62% của tháng 5, 26% của tháng 6 so với tháng liền kề trước.