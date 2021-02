Chiếc lốp bất ngờ phát nổ khi đang bơm, bay thẳng về phía nam công nhân đang đứng gần đó. May mắn, người này đã nhanh chân tránh kịp.

Clip: Lốp xe nổ tung khi đang bơm



Đoạn video được quay tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, vào ngày 22/1 cho thấy, một chiếc lốp xe bất ngờ phát nổ khi đang bơm. Sau đó, chiếc lốp bay thẳng về phía nam công nhân đang đứng gần đó. Rất may, nam công nhân đã nhanh chân chạy đi, tránh bị chiếc lốp văng vào người.



Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ việc là do chiếc lốp xe quá cũ, không đảm bảo chất lượng.



Qua vụ việc trên, các lái xe hãy chú ý thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp để sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.



Phương Linh (Theo Newsflare)



