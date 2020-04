Chiếc xe cảnh sát chạy với tốc độ cao, phanh gấp rồi bị mất lái, xoay ngang, lộn nhiều vòng, lật qua làn đường bên trái và văng trúng hai người.

Vụ tai nạn này xảy ra vào ngày 7/4, tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Bloemfontein, Nam Phi.



Theo đoạn clip ghi lại nội dung vụ việc, viên cảnh sát điều khiển chiếc xe bán tải tốc độ cao, phanh gấp để tránh chiếc ô tô phía trước. Vì phanh gấp nên chiếc xe bán tải mất lái, xoay ngang, lộn nhiều vòng, lật qua làn đường bên trái và văng trúng một phụ nữ đang đi bộ qua đường và nam nhân viên bảo vệ đứng trong bãi đỗ ô tô bên kia đường. Hai nạn nhân bị đâm trọng thương và được nhân viên y tế đưa đi cấp cứu.



Viên cảnh sát gây tai nạn may mắn thoát chết. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô cảnh sát bị hư hỏng nặng.



Một chiếc ô tô hiệu Mahindra màu trắng bị chiếc xe cảnh sát va vào cũng bị hỏng cản trước. Rất may, tài xế chiếc Mahindra cũng không hề bị thương.



Phương Linh (Theo Timeslive)