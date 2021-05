Chiếc xe bán tải sau khi quay đầu nguy hiểm trước mũi ô tô khác đã có biểu hiện không giữ đúng làn đường và lao đầu vào cột đèn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 31/5 trên đường Nguyễn Du (Tp. Vinh, Nghệ An), và được camera hành trình trên chiếc ô tô phía sau ghi lại.

Theo anh Trần Đức Trường (Vinh, Nghệ An), tài xế xe có camera hành trình cho biết lúc này đường khá vắng do nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C nhưng chiếc bán tải Ford Ranger sau khi quay đầu nguy hiểm lại tiếp tục biểu hiện bất thường. Tài xế xe bán tải hết đảo từ làn trong ra làn ngoài cho đến khi đi sát dải phân cách và đâm thẳng vào trụ quảng cáo trước khi lao vào cột đèn đường.

browser not support iframe.

Clip ghi lại tình huống

Anh Trường cho biết tài xế - người duy nhất trên xe - là đàn ông. Chiếc xe sau tai nạn bị hư hại nặng phần đầu, túi khí chỗ người lái đã bung.

Xe bán tải hư hại nặng sau khi đâm cột quảng cáo trước khi va vào trụ đèn

Đình Quý (video: Trần Đức Trường)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!