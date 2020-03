Chiếc xe tải chạy rất nhanh từ phía sau và do tài xế không chú ý quan sát nên đã đâm thẳng vào đuôi chiếc xe chở xăng. Hậu quả là tài xế xe tải bị thương, còn chiếc xe tải thì hỏng hóc nặng.

Clip: Xe tải lao thẳng vào đuôi xe bồn



Sự việc này xảy ra vào ngày 10/3, trên đoạn đường cao tốc D2 gần thành phố Brno, Cộng hòa Séc. Vụ việc được camera hành trình trên một chiếc xe ô tô đi cùng chiều với 2 chiếc xe ô tô trên từ lối nhập vào cao tốc ghi lại.



Đoạn video cho thấy xe tải và xe chở xăng cùng chạy trên làn ngoài cùng bên phải. Chiếc xe tải đi phía sau chạy với tốc độ rất cao. Khi đến chiếc xe bồn, chiếc xe tải vẫn không giảm tốc. Và hậu quả là chiếc xe tải đã tông mạnh vào đuôi xe bồn.



Cú đâm rất mạnh khiến cabin của chiếc xe tải bị dập nát, các mảnh vỡ văng tung tóe ra đường.



Sau khi va chạm, cả 2 chiếc xe trên còn chạy tiếp hàng chục mét nữa mới dừng lại.



2 chiếc xe dính chặt với nhau sau tai nạn. Đội cứu hộ phải huy động lực lượng để kéo chiếc xe bồn ra.



Tài xế xe tải bị kẹt trong cabin dập nát và đã được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Người này bị thương nhưng vẫn may mắn giữ được tính mạng.



Rất may là thùng xe bồn chở đầy xăng không phát nổ. Tuy nhiên, bồn chứa nhiên liệu đã bị lõm sau va chạm.



Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các tài xế khi đi gần xe tải cần hết sức cẩn thận, để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Bởi nhiều chiếc xe tải đi rất ẩu và bị coi là "hung thần xa lộ".



Phương Linh (Theo Carscoops)