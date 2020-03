Khi tới gần điểm giao cắt, chiếc xe ô tô vẫn chạy với tốc độ cao rồi tông thẳng vào đuôi xe máy chở hai người đang dừng chờ đèn đỏ.

Clip: Ô tô đâm bay xe máy đang dừng chờ đèn đỏ

Vụ tai nạn giao thông này xảy ra vào tối 15/3, trên con đường cạnh bến tàu điện ngầm Canberra, Singapore. Vụ việc được camera hành trình của một chiếc xe ô tô trên đường ghi lại.



Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, chiếc xe máy chở hai người đang dừng ở làn ngoài cùng bên trái để chờ đèn đỏ. Chiếc ô tô gắn camera hành trình cũng đang dừng chờ đèn đỏ.



Bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô từ phía sau khi tới gần điểm giao cắt vẫn không giảm tốc mà phóng với tốc độ cao, đâm thẳng vào đuôi xe máy.



Cú tông khá mạnh khiến chiếc xe máy và hai người ngồi trên xe bay ra điểm giao cắt, lúc đó đang có mấy người đi bộ. May mắn là không xảy ra va chạm với những người đi bộ.



2 người trên xe máy bị ngã sõng soài xuống đường. Một nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị do bị thương sau va chạm.



Phương Linh (Theo The Straits Times)