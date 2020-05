Dưới tác động của dịch Covid-19, doanh số bán xe mới tại Malaysia đã tụt dốc thê thảm, giảm tới hơn 99% so với tháng trước đó.

Hiệp hội ô tô Malaysia (MAA) vừa mới công bố doanh số bán xe tại thị trường nội địa trong tháng 4 vừa qua. Theo đó, dưới tác động của lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) và những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, doanh số bán xe mới tại thị trường

Số lượng xe được bán ra tại thị trường Malaysia đạt mức thấp không tưởng trong tháng 4/2020. Nguồn: Paultan.

Cụ thể, trong tháng 4 vừa qua, chỉ có 141 chiếc xe được bán ra tại Malaysia, giảm 22.337 chiếc – tương đương với 99,37% so với tháng 3 và 44% so với doanh số trong tháng 2. Tổng số xe bán ra trong 4 tháng đầu năm nay đạt 106.601 chiếc, thấp hơn nhiều so với con số 192.971 trong cùng kì năm ngoái.

Trong số 141 xe được bán ra trong tháng 4 vừa qua, có 131 xe chở khách và 10 xe thương mại. Do bộ phận giao thông đường bộ (JPJ) tạm ngừng đóng cửa vì dịch Covid-19, những chiếc xe này đã được đăng kí trực tuyến, tuy nhiên chúng vẫn chưa được cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Doanh số bán xe tháng 4 tụt dốc không phanh. Nguồn: Investor.

MAA dự kiến doanh số bán xe trong tháng 5 này sẽ cao hơn nhiều so với tháng trước, tuy nhiên chắc chắn vẫn sẽ thấp hơn so với số liệu của cùng kì năm ngoái. Ở thời điểm hiện tại, lưu lượng khách hàng tại các đại lí bán xe trong nước vẫn đang ở mức thấp. Cùng với đó việc các ngân hàng khắt khe hơn khi phê duyệt các khoản vay sẽ khiến nhu cầu mua xe của người tiêu dùng nội địa đạt mức thấp hơn so với kì vọng.

Mai Lý (Theo Paultan)

