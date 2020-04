Ấn Độ:

Chiếc SUV Jeep Compass BS6 được nâng cấp nhiều tính năng, động cơ tương thích tiêu chuẩn BS6, nhưng có giá bán khá rẻ, chỉ từ 504 triệu đồng tại thị trường Ấn Độ, đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Mới đây, Jeep Ấn Độ đã tiết lộ về dòng sản phẩm Compass BS6 của hãng. Về ngoại hình, Jeep Compass BS6 gần như giống hệt Jeep Compass 2017.

Tuy nhiên, Jeep Compass BS6 được nâng cấp thêm nhiều tính năng. Đặc biệt, chiếc xe được cung cấp hệ thống thông tin giải trí Uconnect 5 mới nhất của FCA với màn hình cảm ứng lên tới 12,3 inch.



Chiếc xe cũng được trang bị động cơ tương thích tiêu chuẩn BS6 và tùy chọn hộp số tự động trong phiên bản động cơ diesel.



Jeep Compass BS6 có 4 biến thể cơ bản, gồm: Sport Plus, Longitude, Longitude Plus và Limited Plus.

Jeep Compass BS6 cho thị trường Ấn Độ

Trong đó, biến thể Sport Plus được trang bị tốt nhất, với có các tính năng như bánh xe hợp kim 16 inch, gương chỉnh điện, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7,0 inch với Android Auto và Apple CarPlay...

Ngoài ra, xe cũng được trang bị bộ an toàn tiêu chuẩn gồm hai túi khí, phanh đĩa phía sau, kiểm soát lực kéo, hệ thống cân bằng điện tử và phanh đỗ điện tử. Như phiên bản cũ, Sport Plus chỉ có hộp số sàn 6 cấp với động cơ xăng 1,4 lít sản sinh công suất 1,4 mã lực và động cơ diesel 2.0 lít, tạo công suất 173 mã lực.

Trong khi đó, ở biến thể Compass Longitude, ngoài các tính năng của Sport Plus, xe còn có bánh xe hợp kim 17 inch, gương gập điện, camera lùi, bộ khởi động không cần chìa khóa, đèn sương mù phía trước và phía sau. Biến thể này chỉ có sẵn với động cơ diesel nhưng nó có hộp số tự động 9 cấp làm tùy chọn. Các động cơ diesel tự động của Jeep Compass có hệ dẫn động bốn bánh, hệ thống kiểm soát lực kéo Selec-Terrain và kiểm soát hành trình theo tiêu chuẩn.

Các tùy chọn hộp số động cơ trên biến thể Compass Longitude Plus gồm động cơ xăng 1,4 lít với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, động cơ diesel và tự động - diesel. Các trang bị khác trên xe bao gồm đèn pha Bi-xenon HID, đèn LED HID và ghế da.

Còn với phiên bản giới hạn Limited Plus, xe có sẵn với các tùy chọn hệ thống truyền động tương tự như Longitude Plus, nhưng có thêm bộ phụ kiện bao gồm 4 túi khí, cửa sổ trời, đèn hậu LED, bánh xe hợp kim 18 inch, đèn pha và gạt nước tự động, bọc da, gương chiếu hậu tự động làm mờ màn hình, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8.4 inch.



Dự kiến, Jeep Compass BS6 sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay. Mẫu xe này có giá bán từ Rs 16,49 lakh (tương đương 504 triệu đồng) đến Rs 24,99 lakh (khoảng 764 triệu đồng) tại thị trường Ấn Độ.

Tại thị trường này, Jeep Compass BS6 sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ như: MG Hector, Kia Seltos, Hyundai Creta, Tata Harrier, Volkswagen T-Roc và Skoda Karoq.

Phương Linh (Theo Autocarindia)