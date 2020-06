Đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô đã bị nhà chức trách Thái Lan bác bỏ.

Ông Patchara Anuntasilpa, người đứng đầu Cục Quản lý Thuế tiêu thụ đặc biệt (thuộc Bộ Tài chính Thái Lan), giải thích rằng việc giảm thuế để kích cầu ô tô trong nước là không phù hợp, vì có thể tác động tới tất cả các loại xe trên thị trường. Cụ thể, việc giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt có thể khiến các mẫu xe bán tải mới giảm giá 2.000 baht (1,5 triệu đồng) và xe đô thị giảm giá tới 30.000 baht (22 triệu đồng).

“Các nhà sản xuất ô tô đang áp dụng các mức chiết khấu, giảm giá cao hơn mức giảm thuế,” ông Patchara cho biết. “Can thiệp vào thị trường bằng cách giảm thuế là không phù hợp, vì giá tất cả các xe sẽ giảm.”

Lời giải thích này của ông Patchara hoàn toàn trái ngược với những phát biểu trước đó, ủng hộ việc giảm thuế, vì cho rằng đây là giải pháp đôi bên cùng có lợi.

Trước tình hình thị trường ảm đạm do dịch Covid-19, Hiệp hội các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) đã đề xuất 3 giải pháp hỗ trợ ngành ô tô vượt qua giai đoạn khó khăn. Thứ nhất là giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt cho đến hết năm nay. Thứ hai là triển khai chương trình đổi xe cũ lấy xe mới với khoản hỗ trợ 100.000 baht từ chính phủ. Và cuối cùng là đề xuất lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Theo số liệu của FTI, sản lượng ô tô tháng 4 của Thái Lan đã giảm 83,6% so với năm ngoái và giảm 83,2% so với tháng trước đó, xuống chỉ còn 24.711 xe. Tính gộp 4 tháng đầu năm nay, sản lượng ô tô của nước này đạt 478.393 xe, giảm 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỗi năm, thuế tiêu thụ đặc biệt đóng góp khoảng 10 tỉ baht vào ngân sách.

Hai đề xuất còn lại của FTI đang được Bộ Công nghiệp Thái Lan xem xét.

Ông Patchara cho biết, việc các phương tiện truyền thông đưa tin đề xuất giảm thuế tiêu thụ được biệt đã được thông qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các nhà sản xuất ô tô và đại lý, vì những người đang định mua xe đã tạm hoãn lại để chờ thuế giảm.

Ông Suparat Sirisuwanangkura, phó chủ tịch FTI, đã đồng ý với Cục Quản lý Thuế tiêu thụ đặc biệt, cho rằng đề xuất giảm thuế được đưa ra một cách nóng vội và thiết sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Các nhà sản xuất ô tô đã quá lo lắng về nguồn cung phụ tùng và việc đảm bảo việc làm cho 700.000 lao động.

Tiêu thụ ô tô mới của thị trường Thái Lan năm nay được dự đoán ở mức dưới 500.000 xe, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 1 triệu chiếc.

Bộ Tài chính Thái Lan đã đưa ra một số biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô, thông qua việc lùi thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp.

Ông Pinyo Thanawatcharaporn, chủ tịch Hiệp hội Ô tô cũ Thái Lan, cũng hoan nghênh quyết định của Cục Quản lý Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô cũ ở Thái Lan nhiều năm qua đã bị ảnh hưởng sau khi chương trình giảm thuế cho người mua xe lần đầu bắt đầu được triển khai cách đây 4 năm, vì giá xe cũ giảm cực mạnh.

Theo Dân trí