Mùa hè, khi nhiệt độ bên ngoài trên dưới 40 độ C, kính chắn gió của xe sẽ phải chịu được mức nhiệt tới hơn 60 độ C. Thời gian lái xe kéo dài cũng là một phần khiến kính chắn gió của xe dễ bị vỡ, nứt.

Để đảm bảo kính chắn gió của xe được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, dưới đây là một số mẹo mà bạn nên bỏ túi.

Mua tấm che nắng

Mua một tấm che nắng cho xế cưng của bạn là một cách đơn giản, với mức giá phải chăng để bảo vệ kính chắn gió của xe khỏi tác động của nền nhiệt cao trong mùa hè.

Không chỉ vậy, tấm che nắng còn ngăn chặn ánh sáng mặt trời chiếu vào khoang nội thất của xe, giúp bảo vệ các bộ phận, chi tiết bên trong xe.

Kiểm tra xe thường xuyên

Đây là một cách để bạn có thể sớm phát hiện và khắc phục những vết rạn, nứt trên kính chắn gió. Khi phát hiện ra những vết nứt trên kính chắn gió, bạn nên đem xe đi sửa chữa càng sớm càng tốt trước khi các vết nứt lan rộng hơn.

Đỗ xe nơi có bóng râm

Chọn khu vực có bóng râm để đỗ xe của bạn giúp giảm đáng kể các tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào xe của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể trang bị cho xế cưng của mình các phụ kiện che nắng khác như ô che nắng,.. để phòng khi bạn không thể tìm thấy chỗ mát để đậu xe.

Không rửa kính sau khi vừa đi ra ngoài trời nắng

Sự chênh lệch nhiệt độ sẽ khiến nhiệt độ của kính chắn gió vị thay đổi, lớp keo bị co giãn đột ngột, dễ dẫn đến nứt vỡ, đặc biệt là các tấm kính đã bị sứt do đá bắn hoặc do va chạm.

Ngoài ra, nếu phát hiện vết nứt trên kính chắn gió mà bạn chưa có thời gian đem xe đi sửa chữa, bạn cần lưu ý một vài điều sau.

Bạn cần cố gắng giữ sạch vết nứt, vỡ và dán một miếng decal để tránh bụi bẩn và nước chui vào. Đồng thời, hạn chế và tránh tác động lực vào chỗ nứt, vỡ; không đóng mạnh cửa xe hoặc cốp xe để diện tích vết nứt không bị lan rộng hơn.

