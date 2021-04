Chỉ cần bỏ ra 2-3 phút kiểm tra các bộ phận dưới nắp capo có thể sẽ cứu chiếc xe của bạn khỏi lâm vào cảnh “nằm đường”, tiền mất tật mang.

Cuộc sống bận rộn hoặc cũng có thể do thói quen nên rất nhiều người chỉ biết trèo lên xe rồi lái đi mà không hề có sự quan sát hay kiểm tra xe ô tô trước khi khởi hành.

Đừng tiếc vài phút mở nắp capo kiểm tra xe để tránh những rủi ro trên đường (ảnh: Hoàng Hiệp)

Theo một số chuyên gia lái xe an toàn, chỉ cần bỏ ra vài phút kiểm tra một vòng quanh xe trước khi khởi động máy và di chuyển sẽ giúp chúng ra có hành trình an toàn và an tâm hơn nhiều.

Cùng với các bộ phận dễ “soi” như lốp, sơn xe, kính lái,… thì bạn rất nên mở nắp ca-pô và “đảo mắt” qua những bộ phận dưới đây:

Nước làm mát

Hệ thống làm mát là một trong những hệ thống quan trọng trên xe ô tô giúp giải nhiệt động cơ và giữ cho động cơ làm việc ở nhiệt độ ổn định. Thiếu nước làm mát có thể do rò rỉ qua đường ống hoặc nắp bình nước phụ không kín khít.

Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ chính là kiểm tra xem mực nước có còn đảm bảo hay không. Mực nước làm mát tốt nhất là nằm giữa 2 vạch Full/Low in trên thân bình và không có màu/mùi khác lạ. Nếu nước làm mát ở dưới mức Low, hãy bổ sung ngay lập tức bằng nước làm mát chuyên dụng hoặc nước cất (chỉ tạm thời).

Châm thêm nước làm mát chuyên dụng khi thấy hụt.

Kiểm tra dầu máy

Dầu bôi trơn giúp đảm bảo cho động cơ hoạt động trơn tru và bền bỉ. Để kiểm tra tình trạng của dầu bôi trơn động cơ, hãy dùng que thăm nhớt và xem mức dầu trong máy có nằm trong khoảng giữa 2 vạch Max và Min hay không. Nếu nó nằm ngoài 2 vạch đó, chúng ta phải điều chỉnh ngay bằng cách châm thêm hoặc rút bớt ra.

Ngoài ra, lái xe nên chú ý đến màu và mùi của dầu bôi trơn, nếu có màu đen đặc hoặc mùi khét, nên đưa xe đến các gara uy tín để kiểm tra tình trạng của động cơ. Nhiều người có kinh nghiệm thường quệt dầu lên tay rồi miết nhẹ để xem dầu có mạt và còn đủ độ nhờn hay không.

Đảm bảo dầu máy luôn ở giữa mức Max và Min.

Khi đi đường dài, nếu xe bị thiếu dầu nhớt có thể gây nóng máy, làm giảm hiệu suất động cơ; nặng hơn có thể bị bó máy, lột biên,… rất nguy hiểm.

Kiểm tra hệ thống ắc quy

Bình ắc quy là bộ phận ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị điện và toàn bộ hệ thống điện tử bên trong xe. Nếu ắc quy bị trục trặc hoặc hết năng lượng giữa hành trình sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lưu thông.

Kiểm tra ắc quy khá đơn giản, lái xe cần quan sát xem trên các điện cực có hiện tượng chập điện, cháy xém, có màu lạ hoặc chất lỏng rò rỉ từ bên trong bình ra ngoài hay không.

Nếu ắc quy bị các hiện tượng bất thường, hãy đưa ngay đến gara để kiểm tra kỹ hơn hoặc thay một bình ắc quy mới. Thông thường một bình ắc quy được thay mới khi sử dụng khoảng 2-3 năm.

Kiểm tra các đầu cực ắc quy xem có gì bất thường không.

Kiểm tra nước rửa kính

Hệ thống nước rửa kính không quá quan trọng khi vận hành nhưng sẽ rất bất tiện khi gặp mưa phùn hoặc bị vấy bẩn vào kính mà nước rửa kính bị khô. Khi bật nắp capo lên, hãy kiểm tra luôn mức nước rửa kính còn lại trong bình và châm thêm thường xuyên ngay cả khi chưa hết.

“Soi” các đường ống, dây đai, lọc gió

Khi bật nắp capo lên, nên quan sát cả các dây đai dẫn động và các đường ống gấp khúc, nếu có rạn nứt nên thay thế. Còn nếu các đường ống hay lốc máy có bị rò rỉ, ẩm ướt, cũng theo dõi để có phương án khắc phục, thay thế thích hợp.

Lọc gió cần được làm sạch thường xuyên để đảm bảo xe vận hành tốt nhất.

Ngoài ra, lái xe cần chú ý đến cả hệ thống lọc gió và vệ sinh định kỳ để tránh tình trạng tích giữ bụi bẩn sẽ gây giảm hiệu suất, tốn xăng.

Đồng thời, nếu trong khoang máy có nhiều lá khô kẹt vào, bạn cũng nên làm sạch bởi trong khi di chuyển, nhiệt độ khoang máy rất cao có thể làm cháy lá cây, rất nguy hiểm.

Như vậy, chỉ cần bỏ ra khoảng 2-3 phút trước khi khởi hành bằng cách mở nắp capo và quan sát, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với chiếc xe của mình.

Còn nếu không may có gì bất thường thì đây là khoảng thời gian “vàng” để bạn kịp khắc phục, qua đó giảm thiểu rủi ro phát sinh trên đường.

Hoàng Hiệp

