Không riêng phụ nữ mà cả đàn ông khi lái ô tô dễ mắc phải một số lỗi sơ đẳng nhưng cánh chị em thường bị “gắn tên” cố định bởi dư luận cho rằng đây là sự đãng trí điển hình.

Theo một số nghiên cứu do đại học Goldsmiths London (Anh quốc), đại học Pennsylvania (Mỹ), và đại học Giessen (Đức) từng thực hiện, phụ nữ cho thấy có nhiều yếu điểm hơn nam giới khi cầm lái.

Nguyên nhân là do tạo hóa sinh ra phụ nữ có bản năng, sức khỏe, cảm nhận không gian 3 chiều kém hơn đàn ông. Điều này ảnh hưởng đến quá trình lái xe. Tất nhiên, khi có sự luyện tập thì kỹ năng sẽ được cải thiện và thậm chí có những phụ nữ có trình độ lái xe tốt, kỹ năng đáng nể như tay đua chuyên nghiệp Leona Chin người Malaysia.

Dưới đây là những màn “đãng trí” điển hình của phụ nữ khi cầm lái dễ bị “dự luận” soi kỹ.

Quên mở gương

Nguyên tắc sau khi đỗ xe cần gập gương chiếu hậu bên ngoài để tránh va chạm hư hỏng do phương tiện hoặc người khác va phải. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ thường bỏ quên mở gương và cứ thế lái xe trên đường.

Một tình huống quên mở gương trên đường

Theo anh Nguyễn Mạnh Đạt (giáo viên đào tạo lái xe, Từ Sơn, Bắc Ninh), việc lái xe đi thẳng với học viên nữ khá dễ và học rất tập trung, nhưng khá nhiều người mất thời gian khá lâu mới học được cách quan sát gương chiếu hậu 2 bên. Đó có thể là nguyên nhân một số nữ lái mới chưa có thói quen để ý đến gương đang gập hay mở khi lái xe.

Để khắc phục điều này, tài xế nữ có thể chon mua ô tô có sẵn tính năng gập/mở gương tự động khi khóa/mở cửa xe hoặc “độ” thêm ở các cửa hàng làm đẹp xe.

Mở cửa xe không quan sát

Câu chuyện mở cửa xe không quan sát, bất thình lình bung cửa gây tai nạn cho người đi đường không chỉ phụ nữ mà khá nhiều nam giới cũng mắc phải. Ngoài nguyên nhân do quên bài học an toàn thì với phụ nữ phần nhiều mắc phải do mất tập trung, khó tạo thói quen quan sát qua gương (nếu ngồi ở vị trí lái xe hoặc ghế phụ bên lái).

Bất ngờ mở xe góc rộng và không quan sát. Ảnh minh họa.

Để khắc phục, chị em nếu là người cầm lái có thể thực hiện nguyên tắc 3 giây giống cách giữ khoảng cách trên cao tốc, tức là không bao giờ mở cửa xe quá nhanh, chậm bao giờ cũng giúp phương tiện khác đủ thời gian nhận thấy mình từ xa. Nếu ở vị trí hành khách, chị em cũng nên tận dụng lợi thế giới tính để cánh mày râu thể hiện sự “ga-lăng” xuống mở cửa giúp.

Đi giầy cao gót lái xe

Phụ nữ có niềm đam mê vô bờ bến với giầy cao gót và đôi khi vì thói quen khiến họ bỏ qua hoặc quên đi nguyên tắc an toàn lái ô tô. Việc dùng giầy cao gót lái xe khiến thao tác chân ga, chân phanh và chân côn (nếu xe số sàn) không được linh hoạt như dùng giầy đế bằng, dễ xảy ra tai nạn.

Lái xe dùng giầy cao gót khó điều khiển làm tăng nguy cơ tai nạn.

Để khắc phục thói quen nguy hiểm này, chị em có thể để sẵn một đôi giầy đế bằng dễ xỏ trên ô tô ở ngay vị trí sàn để chân nhằm tạo sự chú ý mỗi khi lên xe.

Bật khóa điện nhưng chưa nổ máy

Đây là tình huống được xếp vào dạng “đãng trí” kinh điển thường xảy ra với người ít lái hoặc chị em vì có quá nhiều suy nghĩ mà rơi vào trạng thái này. Chị Phạm Huyền Trang (Linh Đàm, Hà Nội) kể lại sự cố khiến anh chồng đến giờ vẫn chưa tin tưởng tay lái dù chị đã có bằng hơn 1 năm: “Hôm đó tôi tự lái xe chồng đến chỗ hẹn, tôi bật khóa điện thấy có gió mát, đồng hồ sáng đèn nhưng vào số D mà xe không đi. Loay hoay mãi toát cả mồ hôi phải gọi chồng xuống kiểm tra. Hóa ra là tôi mới bật mở điện mà chưa đề nổ”.

Thực tế lỗi trên cũng dễ thông cảm với chị em bởi thói quen đọc thông số trên bảng đồng hồ sau vô-lăng thường chỉ cánh đàn ông mới hay để ý. Trong đó, đồng hồ vòng tua máy thể hiện trạng thái động cơ hoạt động (khi nổ máy thường từ 600 đến 1000 vòng/phút) là dấu hiệu dễ phân biệt nhất là với một số dòng xe có độ cách âm quá tốt.

Đầu xuôi đuôi không lọt

Đây là tình huống thường thấy đối với tài xế mới không riêng gì phụ nữ. Khi điều khiển xe ra khỏi bãi đỗ hoặc rẽ ra khỏi cổng, ngõ hẹp, tài xế tưởng xe đã lọt qua và đánh lái luôn khiến phần đuôi va chạm với vật cản.

Một tình huống đưa xe ra khỏi ngõ hẹp dễ gặp phải cảnh "đầu xuôi mà đuôi không lọt"

Thực tế chiếc ô tô giống như một chiếc compa xoay tròn, nếu bẻ lái hết góc thì phần bánh sau sẽ gần như ít di chuyển và giống chiếc đinh gim của compa. Khi chưa đủ góc thoát mà xe tiếp tục di chuyển sẽ bị chạm phần đuôi.

Để khắc phục, tài xế nên học thói quen quan sát qua gương chiếu hậu và chỉ nên đánh lái khi phần hốc bánh xe sau ở ngang với vật cản và tạo được khoảng trống có quan sát được.

Toát mồ hôi khi lùi chuồng hoặc ghép ngang xe

Lùi chuồng và ghép ngang là thao tác lái xe khó với hầu hết các tài xế mới do phải quan sát ngược và suy nghĩ kiểu hình học 3 chiều. Đa số phụ nữ thừa nhận phải mất thời gian lái khá lâu họ mới đỡ sợ hơn khi thực hiện thao tác này.

Đỗ xe ghép ngang được coi là kỹ năng khó nhất khi lái ô tô.

Biện pháp duy nhất để cải thiện kỹ năng lùi chuồng, ghép xe đó là phải thực hành thật nhiều để tạo phản xạ có điều kiện cho não. Đồng thời nên tạo thói quen lấy mốc quan sát ở một số vị trí cố định trên xe như đuôi, mép bánh để căn khoảng cách giữa xe và vật cản.

Cảm nhận chân ga kém

Với dòng xe số tự động, nhiều phụ nữ gặp bối rối khi di chuyển xe ở tốc độ thấp gặp phải vật cản (ví dụ: lùi xe lên gờ cao, lái xe qua gạch đá) vì ở chế độ tiến hoặc lùi chưa đạp ga, sức kéo động cơ không đủ để vượt vật cản. Lúc này cần tác động chân ga để xe động cơ tăng sức kéo cho bánh xe. Đây cũng chính là nguyên nhân đã xảy một số vụ tai nạn kinh hoàng thời gian qua vì người lái đạp ga quá mạnh, xe vọt lên và mất kiểm soát.

Xi-nhan kiểu “lườm rau, gắp thịt”

Xi-nhan trái nhưng lại rẽ phải hoặc ngược lại. Tình huống khó đỡ này khiến các phương tiện phía sau phải “toát mồ hôi” hoặc ức chế. Theo anh Nguyễn Mạnh Đạt, đa số tài xế mới là mắc lỗi này do chưa làm quen được vị trí cần gạt xi-nhan, gạt nước. Bên cạnh đó, việc mất tập trung (nghe điện thoại, mải nghe nhạc, nói chuyện) cũng làm phân tâm suy nghĩ dẫn đến nhầm lẫn.

Dùng điện thoại khi lái xe dễ gây xao nhãng. Ảnh minh họa

Để khắc phục, nguyên tắc đầu tiên khi lái xe là phải tập trung, đồng thời cố gắng tạo thói quen bật xi-nhan ít nhất 3 giây mới chuyển hướng để các phương tiện khác dễ quan sát và đoán ý.

Đình Quý

