Hiện có thiết bị chuyển đổi gas dành cho xe máy cũ, giúp tiết kiệm nhiên liệu, tăng độ an toàn và bảo vệ môi trường

Trên các trang mạng xã hội, thiết bị chuyển đổi gas dành cho xe máy hiện được rao bán khá nhiều với mức giá khoảng 1 triệu đồng/bộ, bảo hành 2 năm và "bao" đổi trả nếu gặp lỗi kỹ thuật. Thiết bị này bao gồm một bộ chuyển đổi, 2 van, sạc gas từ bình lớn sang bình nhỏ; có thể dễ dàng lắp đặt và sử dụng được cho nhiều dòng xe máy cũ có tuổi đời lên đến hàng chục năm.

Bộ chuyển đổi gas được lắp đặt trên xe máy cũ có tuổi đời hàng chục năm

Phóng viên liên hệ với ông V.H - người đăng bán bộ thiết bị chuyển đổi gas cho xe máy trên mạng xã hội và được biết ông là chủ nhân của sáng kiến chế tạo bộ thiết bị chuyển đổi gas nói trên. Theo ông V.H, thiết bị này đã được sử dụng từ khá lâu ở nhiều nơi trên thế giới, song ông tìm tòi và chế tạo ra bộ thiết bị tự động hóa với công nghệ đơn giản hơn. Trong đó, sử dụng công nghệ gián tiếp với áp suất âm thay cho công nghệ trực tiếp đã được nhiều người áp dụng trước đây. "Chủ xe số chỉ cần tháo bình xăng con của xe ra, thay bộ chuyển đổi gas vào, kết nối dây dẫn từ bình gas mini đến bộ chuyển đổi. Còn với xe tay ga, chủ xe không nên tự lắp đặt, nhân viên kỹ thuật của cơ sở chế tạo mới có thể lắp đặt chuẩn được. Sau khi lắp bộ chuyển đổi, phương tiện có thể sử dụng cả nhiên liệu xăng và gas, khi muốn chạy loại nhiên liệu nào thì chỉ cần mở van loại đó" - ông V.H hướng dẫn.

Theo tìm hiểu, mới đây, Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Đà Nẵng (Datechco) đã kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ môi trường - Trường ĐH Đà Nẵng để chế tạo, sản xuất thành công bộ chuyển đổi gas cho xe máy. Bộ chuyển đổi này đã được lắp đặt cho nhiều dòng xe máy và ghi nhận hoạt động hiệu quả. Theo đó, xe số hoạt động với vận tốc 45 km/giờ tiêu hao 0,8 kg gas/100 km, vận tốc 60 km/giờ tiêu hao 0,75 kg gas/100 km. Xe ga hoạt động với vận tốc 45 km/giờ tiêu hao 0,79 kg gas/100 km. Theo tính toán của Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Đà Nẵng, sử dụng bộ chuyển đổi gas giúp chủ phương tiện tiết kiệm 30%-40% chi phí so với sử dụng xăng. "Bộ phận khó chế tạo nhất trong bộ chuyển đổi gas là kim ga và cách khoan lỗ trong buồng đốt. Kim ga quyết định khả năng tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu và vấn đề an toàn cháy nổ; còn cách khoan lỗ trong buồng đốt sẽ quyết định vị trí kim phun có chính xác hay không" - đại diện công ty này lưu ý.

GS-TS Bùi Văn Ga - giảng viên Khoa Cơ khí giao thông Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho hay nguyên lý hoạt động của bộ chuyển đổi gas cho xe máy là khí gas qua áp cung cấp cho bộ chế hòa khí nhằm điều chỉnh lượng gas phù hợp với chế độ làm việc của động cơ. "Sử dụng gas giúp xe máy chạy nhanh hơn so với chạy bằng xăng do gas có khả năng cháy tốt nên tạo ra áp suất lớn hơn. Động cơ chạy gas cũng bền hơn do gas được đốt sạch, trong khi động cơ sử dụng xăng có hiện tượng bị ăn mòn kim loại do xăng khi vào xi-lanh sẽ ngưng tụ làm trôi màng dầu bôi trơn" - ông Bùi Văn Ga so sánh và cho rằng với những ưu điểm nêu trên, cần có chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước để người dân thuận lợi hơn trong việc chuyển đổi gas cho xe máy cũ.

Giới chuyên gia cũng đánh giá cao phương tiện chạy bằng gas bởi khả năng giảm phát thải, giúp bảo vệ môi trường. Đây cũng được coi là một trong những giải pháp xử lý xe máy cũ có khí thải vượt mức cho phép nhưng chưa thể thu hồi. Tuy nhiên, chủ xe nên lựa chọn đơn vị cung ứng bộ chuyển đổi uy tín, tránh mua hàng không rõ nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

