Với việc bổ sung thêm 2 phiên bản cao cấp là Legender 2.8L 4x4 và Legender 2.4L 4x2, Fortuner đã nâng tầm đẳng cấp, trở nên tinh tế, sang trọng hơn. Đặc biệt, khách mua Legender trong tháng 10/2021 sẽ nhận được gói bảo hiểm vật chất giá trị.

Ưu đãi đặc biệt

Từ ngày 1/10 - 31/10/2021 những khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ khi mua xe Fortuner sẽ nhận được nhiều ưu đãi lớn từ Toyota Việt Nam. Cụ thể: với phiên bản Fortuner Legender 2.8L 4x4, màu trắng ngọc trai nhận được, gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota trị giá lên đến 19.359.000 đồng. Các màu khác, nhận đước gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota trị giá 19.251.000 đồng.

Đối với phiên bản Fortuner Legender 2.4AT 4x2, khách hàng mua xe màu Trắng ngọc trai, nhận được gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota trị giá lên đến 16.240.500 đồng. Các màu khác: gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota trị giá 16.132.500 đồng.

Bên cạnh gói ưu đãi dành cho khách hàng mua xe mới, Toyota Việt Nam hỗ trợ giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng và phụ tùng hao mòn tự nhiên cho tất cả các khách hàng cài đặt ứng dụng Toyota Vietnam để nhận mã khuyến mại và đặt lịch hẹn trước với đại lý. Chương trình được thực hiện tại hệ thống 75 đại lý trải dài khắp 37 tỉnh thành trên toàn quốc.

Đặc biệt, từ ngày 1/10/2021, nhiều hoạt động hấp dẫn cuối năm sẽ được triển khai bởi các đại lý Toyota trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm những mẫu xe của Toyota cùng nhiều chương trình và quà tặng có giá trị. Để đảm bảo an toàn, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc đẩy mạnh hoạt động trực tuyến như giao xe tại nơi khách hàng yêu cầu và sửa chữa khẩn cấp …

Fortuner Legender nâng tầm đẳng cấp

Ngay từ khi ra mắt năm 2009, Fortuner đã trở thành sự lựa chọn của nhiều doanh nhân, lãnh đạo cấp cao và những người thành đạt. Với gần 100.000 xe đã được trao đến tay khách hàng hơn 10 năm qua, Fortuner được biết đến là chiếc SUV cỡ trung bán chạy nhất trên thị trường ô tô Việt Nam.

Với bản nâng cấp mới, ra mắt vào cuối năm 2020, Toyota Fortuner có những cải tiến vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về một chiếc SUV đẳng cấp. Fortuner có 7 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản cao cấp là Legender 2.8L 4x4 và Legender 2.4L 4x2.

Hai phiên bản cao cấp Legender có thiết kế cực kỳ tinh tế và thời thượng. Vẻ ngoài của được tái thiết kế, mang đến cảm giác lịch lãm, sang trọng với các đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt được chia thành 2 tầng riêng biệt. Đèn ban ngày LED kiểu dáng mới, đèn xi-nhan LED tuần tự, đèn sương mù LED và cụm đèn hậu LED mới. Cản sau thiết kế mới với đường nét góc cạnh, vành đúc hợp kim 18 inch thể thao… góp phần tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ của một mẫu SUV năng động. Khoảng sáng gầm xe lớn đạt 279mm, thuận lợi cho việc di chuyển trên những cung đường khó khăn hay ngập lụt...

Nội thất của Fortuner Legender sang trọng, tinh tế, mang tới trải nghiệm thoải mái cho người ngồi trên xe. Fortuner phiên bản mới sở hữu hàng loạt các trang bị tiện nghi nổi bật như màn hình giải trí 8 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto, chế độ đàm thoại rảnh tay, hệ thống định vị Navigation. Fortuner Legender 2.8L 4x4 được trang bị hệ thống 11 loa JBL, còn Fortuner Legender 2.4L 4x2 được trang bị hệ thống 6 loa JBL cho âm thanh chuẩn và sống động.

Không gian nội thất của Fortuner Legender rộng rãi và sang trọng với thiết kế hai tông màu đối lập, bọc da cùng trang trí mạ satin. Cụm đồng hồ trung tâm sắc nét, mang lại không gian sang trọng, tinh tế. Hộc để đồ và cổng USB tiện dụng cho mọi vị trí ngồi. Điều hòa tự động hai dàn lạnh với cửa gió cho mọi hàng ghế, ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập chỉ với 1 chạm. Ngoài ra là chức năng mở cốp rảnh tay.

Phiên bản Fortuner Legender 2.8L 4x4 được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) hàng đầu thế giới, mang lại sự an tâm cho khách hàng trên mọi chuyến đi.

TSS bao gồm các tính năng như: cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo chệch làn đường (LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC) đem lại sự an toàn và hỗ trợ người lái tối đa. Đồng thời, Fortuner Legender 2.8L 4x4 cũng tích hợp nhiều tính năng an toàn khác như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và hỗ trợ đổ đèo (DAC), cùng 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Mẫu xe đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Fortuner Legender 2.8L 4x4 có khả năng vận hành mạnh mẽ, mang lại sự hứng khởi cho người lái, nhờ được trang bị động cơ 2.8L mới với công suất tối đa đạt 201mã lực, tăng 27 mã lực so với thế hệ trước và hệ dẫn động 2 cầu, cùng hộp số tự động 6 cấp. Trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ (VFC) cũng được trang bị trên tất cả phiên bản giúp khách hàng lái xe nhẹ nhàng hơn ở tốc độ thấp và ổn định hơn ở tốc độ cao.

Đối với khách hàng ưa thích trải nghiệm hay đi off-road, Fortuner có khả năng chịu lực vặn xoắn lớn và chịu tải cao cùng với khả năng vượt địa hình vượt trội khi sử dụng kết cấu thân xe rời - body on frame cùng hệ dẫn động cầu sau và động cơ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, vị trí bánh xe được hiển thị trên màn hình MID, camera 360 và cảm biến được lắp xung quanh xe, hỗ trợ người lái tối đa khi di chuyển trên những địa hình khó khăn.

Phiên bản Legender 2.4L, 4x2 sẽ là sự lựa chọn tối ưu dành cho khách hàng cá nhân ưa thích phong cách lịch lãm, thời thượng với mức chi phí phù hợp ngân sách. Fortuner Legender 2.4L, 4x2 sử dụng động cơ dung tích xi lanh 2.4L, công suất tối đa147 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, cũng được trang bị trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ (VFC) mang đến sự vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Fortuner Legender 2.4L, 4x2 sở hữu nhiều tính năng an toàn tiên tiến như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cùng 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Phiên bản này được trang bị camera 360 nhằm hỗ trơ người lái và đảm bảo an toàn cho cả gia đình trên mọi chuyến đi. Fortuner Legender 2.4L, 4x2 cũng đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Minh Ngọc