Isuzu D-max ra mắt tại Malaysia có 7 biến thể, bắt đầu từ biến thể Singel Cab 1,9L 4 × 4 với giá 88.599 RM (khoảng 496 triệu đồng) và cao nhất là bản X-Terrain 4AT có giá 141.938 RM (khoảng 794 triệu đồng).

Isuzu D-max phiên bản mới có 2 hệ truyền động gồm: động cơ diesel 4 xi-lanh RZ4E-TC 1.9 lít với turbo hình học biến thiên, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Động cơ 4JJ3 3.0 lít, cung cấp năng lượng cho hai mẫu X-Terrain 4 × 4 AT Premium và 4 × 4 AT X-Terrain, 4 × 4 Single Cab. Nó tạo ra công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, tăng 13 mã lực và 70 Nm so với động cơ 4JJ1 3.0L cũ, nhờ đầu động cơ mới và bộ tăng áp.

Biến thể Giá bán Trang bị Singel Cab 1.9L 4x4 88.599 RM (khoảng 496 triệu đồng) - Đèn pha phản xạ halogen với đèn chiếu sáng ban ngày kiểu bóng đèn, cản trước không sơn và gương chỉnh điện, bánh xe thép 16 inch, vô lăng urethane bốn chấu, đầu 1-Din với USB và hai loa, ghế ngồi bọc nhựa và hệ thống điều hòa khí hậu chỉnh tay. - Về mặt an toàn, xe có túi khí kép, ABS với EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát đổ đèo, hệ thống kiểm soát lực kéo và nhắc nhở thắt dây an toàn cho tất cả các ghế. Singel Cab 3.0L 4×4 95.538 RM (khoảng 534 triệu đồng) Trang bị động cơ 3.0L mạnh mẽ hơn biến thể Singel Cab phía trên tuy nhiên trang bị giống hệt nhau và cùng có duy nhất màu sơn Splash White. Tiêu chuẩn 1.9L 4 × 4 MT 99.599 RM (khoảng 557 triệu đồng) Cản trước sơn màu, đèn sương mù halogen, bánh xe hợp kim 17 inch với lốp 255/65, cảm biến đỗ xe lùi, cụm đồng hồ đẹp hơn với màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch, đa chức năng, vô-lăng urethane, ghế bọc vải dệt, bộ phận đầu 2-Din với Bluetooth và sáu loa, cùng với lỗ thông hơi phía sau với cổng sạc USB 2.1A (đây cũng là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các biến thể Twin - Cab). Tiêu chuẩn 1.9L 4 × 4 AT 106.999 RM (khoảng 598 triệu đồng) - Đèn pha projector bi-LED với đèn LED chạy ban ngày, các trang bị còn lại giống phiên bản MT. - Tuy nhiên, biến thể tiêu chuẩn MT có ba màu (Trắng Splash, Bạc Thủy ngân và Đen Onyx), trong khi tiêu chuẩn AT có thêm màu Cam Valencia và Xanh Sapphire. 1.9L 4 × 4 AT Premium 121.549 RM (khoảng 680 triệu đồng) Đèn pha projector bi-LED tự động, đèn sương mù LED trước và sau, đèn hậu kết hợp LED, gương chiếu hậu crom có ​​chức năng tự động gập lại, bánh xe hợp kim 18 inch với lốp địa hình 265/60, vô lăng bọc da đa chức năng và cụm đầu màn hình cảm ứng 7 inch tương thích Apple CarPlay, Android Auto và WiFi. - Xe cũng có 8 loa (với loa tweeter gắn trên trần), ghế da kết hợp màu đen, da cao cấp hơn và trang trí chrome satin, gương chiếu hậu chỉnh điện và hệ thống điều hòa khí hậu tự động hai vùng. - Các tiện ích khác bao gồm kiểm soát hành trình thụ động, khởi động không cần chìa khóa, đèn chào mừng, camera lùi và hệ thống hỗ trợ cửa sau. - hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến chỉ giới hạn ở tính năng giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, còn AT Premium vẫn chỉ đi kèm hai túi khí phía trước. - Bảng màu ngoại thất bao gồm năm màu tương tự như 1.9L 4 × 4 AT nhưng màu sơn Splash White được thay thế bằng màu Silky White Pearl cao cấp hơn. 3.0L 4 × 4 AT Premium 128.038 RM (khoảng 716 triệu đồng) - Hệ truyền động lớn hơn giúp xe vận hành mạnh mẽ hơn - Tuy nhiên các trang bị vẫn giống 1.9L 4x4 AT Premium, số lượng túi khí vẫn hai - Ghế lái chỉnh tay 6 hướng X-Terrain 3.0L 4 × 4 AT 141.938 RM (khoảng 794 triệu đồng) - Xe trang bị một kính chắn gió đặc biệt giúp cắt truyền ánh sáng hồng ngoại, gạt nước mưa cao cấp với vòi phun rửa kính chắn gió tích hợp, bánh xe hợp kim màu xám đậm 18 inch được bọc bằng lốp xe địa hình 265/60, khóa vi sai và khởi động động cơ từ xa. - Là biến thể duy nhất có ghế bọc da màu nâu đẹp hơn, tựa đầu tối màu, ghế lái có thể điều chỉnh điện tám hướng với hỗ trợ thắt lưng, điều chỉnh độ nghiêng và kính thiên văn, cũng như màn hình cảm ứng 9 inch lớn hơn. - Về mặt an toàn, có bảy túi khí, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, điều khiển hành trình thích ứng với chức năng dừng và đi, đèn chiếu sáng tự động, cảnh báo chệch làn đường, giảm thiểu đạp nhầm và hỗ trợ rẽ được cung cấp theo tiêu chuẩn - Vẫn chưa có camera quan sát xung quanh 360 độ, vì vậy nó chỉ hoạt động với camera lùi và cảm biến đỗ xe.

Nhìn chung, Isuzu D-max phiên bản mới sử dụng nền tảng "Truyền động năng động" mới của Isuzu, vẫn là kết cấu thân trên khung mang lại độ cứng cấu trúc tốt hơn, bảo vệ va chạm, ổn định khi lái xe. Hệ thống hút gió đã được nâng lên, do đó tăng độ sâu lội nước từ 600mm lên 800mm.

Các cải tiến khác bao gồm chiều dài cơ sở tăng 30mm, khẩu độ cửa sau sửa đổi giúp mở rộng hơn để ra vào tốt hơn, không gian vai phía sau tăng 20mm và góc ngả lưng ghế 24 độ. Hệ thống phanh lớn hơn (trục quay 320mm x 30mm) và hình dạng hệ thống treo cũng đã được tinh chỉnh.

Xem thêm một số hình ảnh của Isuzu D-max phiên bản mới tại Malaysia:

