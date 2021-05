Mẫu Nissan Navara bản nâng cấp 2021 bắt đầu chào bán cho người Việt với giá cao nhất lên tới 945 triệu đồng, đắt hơn Ford Ranger Wildtrak 20 triệu đồng, trở thành chiếc bán tải đắt đỏ nhất Việt Nam.

Nissan Navara phiên bản nâng cấp 2021 vừa chính thức được công bố ra mắt tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá từ 748 triệu đồng đến 945 triệu đồng. Như vậy so với phiên bản cũ còn bán cách đây vài tháng, Nissan Navara mới đã bỏ lựa chọn số sàn, nhưng bản thấp nhất (748 triệu đồng) đắt hơn trước 99 triệu đồng. Tương tự, bản 2 cầu số tự động giá 895 triệu đồng đắt hơn bản cũ 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, lần trở lại này sau 1 năm gián đoạn vì thay đổi nhà phân phối, Nissan Navara lần đầu có thêm phiên bản cao cấp mang tên PRO4X tương tự đối thủ Ford Ranger có bản Wildtrak, nhưng đắt hơn 20 triệu đồng.

Nissan Navara PRO4X giá 945 triệu đồng, xô đổ mọi kỷ lục giá xe bán tải

Nissan Navara 2021 mặc dù vẫn thuộc thế hệ thứ 12 (mã NP300) ra mắt từ 2014, nhưng là bản nâng cấp facelift nên có sự “lột xác” từ ngoài vào trong. Tuy nhiên, với lịch sử không quá nổi bật về doanh số trong làng bán tải ở Việt Nam dù đã trải qua 2 lần nâng cấp, chiếc bán tải của Nissan có gì để tự tin khi chọn giá cao hơn cả “vua doanh số” Ford Ranger?

Về ngoại hình, bản cải tiến của Nissan Navara 2021 trông bề thế hơn trước khi áp dụng kiểu thiết kế tản nhiệt rộng chiếm tới 3/4 mặt trước, đầu xe, hông và đuôi tăng cường gờ nổi khiến xe hầm hố hơn. Bộ lốp và mâm 3 phiên bản đầu tiên vẫn giữ kích cỡ cũ 255/60R18, kiểu mâm đúc 6 chấu đơn điệu. Bản đắt nhất dùng cỡ 255/65R17, giảm 5% bề dày lốp và giảm 1 inch đường kính vành, nhỏ hơn so với đối thủ Ford Ranger Wildtrak (265/60R18).

Nissan Navara 2021 gân guốc, nam tính hơn

Công nghệ chiếu sáng bên ngoài của Nissan Navara nhỉnh hơn Ford Ranger khi áp dụng cho cả 4 phiên bản dùng đèn pha Bi-LED chiếu sáng tự động. Bản cao cấp PRO4X có kích thước chiều rộng tăng thêm 25mm thành 1.875mm so với bản tiêu chuẩn, rộng hơn đối thủ Ford Ranger 15mm, nhưng ngắn hơn 102mm ở chiều dài (5260mm).

Bên trong, Nissan Navara 2021 làm mới tổng thể tạo cảm giác sang hơn với trang bị vô-lăng 3 chấu phong cách xe đua tích hợp phím điều khiển, cho góc đánh lái nhỏ hơn 12% và vô lăng nhẹ hơn 15% so với phiên bản cũ, màn hình trước vô-lăng loại 7 inch. Khác biệt gây thắc mắc là trong khi bản cao cấp (giá 895 triệu đồng) chỉnh điện 8 hướng ở ghế lái thì bản PRO4X đắt hơn 50 triệu đồng lại chỉnh cơ dù sở hữu lớp bọc khác biệt có thêm tem chữ cùng chỉ khâu màu đỏ.

Nội thất Nissan Navara 2021 đi theo hướng thể thao

Hệ thống giải trí trên Nissan Navara 2021 được trang bị hệ thống 6 loa âm thanh nổi, màn hình giải trí 8 inch kết nối Carplay và Android Auto. Tất cả các phiên bản đều được trang bị bệ tì tay và cửa gió điều hòa hàng ghế sau.

Điểm mới trên Nissan Navara 2021 là xe bán tải duy nhất trong phân khúc tính đến thời điểm này được trang bị camera toàn cảnh 360 độ, giống một số dòng SUV cao cấp. Phiên bản Navara Cao Cấp và Pro4X còn được trang bị thêm tính năng off-road monitor, giúp người lái có thể quan sát rõ ràng về địa hình xung quanh, kể cả vị trí chính xác đặt bánh xe trước. Tuy nhiên, Nissan Navara 2021 không được trang bị động cơ mới, vẫn là loại 2.5 lít máy dầu, công suất cực đại 190 mã lực và mô men xoắn lớn nhất 450 Nm. Hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 2 cầu 3 chế độ. Đắt hơn Ford Ranger Wildtrak nhưng sức mạnh Nissan Navara lại yếu hơn 23 mã lực và mô-men xoắn thấp hơn 50 Nm.

Về trang bị an toàn, tương tự bản cũ, Nissan Navara 2021 có hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, chống bó phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, 6 túi khí và đặc biệt hệ thống cân bằng điện tử. So với một số đối thủ như Ford Ranger Wildtrak, Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC, phiên bản mới của Nissan Navara ít trang bị an toàn chủ động hơn mặc dù có bổ sung hệ thống cảnh báo va chạm (MOD) được tích hợp trên màn hình. Ngay cả bản đắt nhất Pro4X không có phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, tay ga hành trình thích ứng...là những trang bị đã có ở đối thủ rẻ tiền hơn.

Có thể thấy sự trở lại của Nissan Navara thời điểm này đã gây được sự chú ý với hai yếu tố: diện mạo mới và nhà phân phối mới. Nhưng dù đã tăng bảo hành lên tối đa 5 năm nhưng rõ ràng với giá xe đắt hơn trước tới 100 triệu đồng, kèm trang bị an toàn nghèo nàn hơn đối thủ, rõ ràng đang tạo ra thử thách khó khăn cho chiếc bán tải chưa từng đứng trong Top bán chạy theo phân khúc suốt nhiều năm.

Đình Quý

