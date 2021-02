Nỗ lực thay đổi trước các đối thủ đang mạnh lên tại Việt Nam như Honda City, Hyndai Accent của Toyota Vios chưa thực sự rõ ràng khi phiên bản 2021 thiếu vắng trang bị an toàn cùng giá bán tăng cao.

Ngày 23/2, Toyota Việt Nam chính thức công bố sự xuất hiện của Toyota Vios phiên bản mới 2021. Cũng giống như Toyota Vios 2021 ra mắt trước đó vào năm ngoái ở Philippines và Thái Lan, chiếc Vios mới bán ở Việt Nam cũng có 3 phiên bản, nhưng trang bị không hề giống nhau.

Toyota Vios 2021 bán tại Việt Nam chỉ mới về ngoại hình, thiếu vắng trang bị an toàn và giá tăng cao.

Toyota Vios 2021 ở Việt Nam có 3 phiên bản E, G và GR-S (bản mới), đi kèm các trang bị được nâng cấp phần lớn ở bên ngoài, và tiếp tục là mẫu sedan cỡ B đắt nhất phân khúc khi giá bán các phiên bản đã tăng thêm từ 5 đến 11 triệu đồng so với trước. Cụ thể, Vios E bản số sàn giá 478 và 495 triệu đồng (tăng 5-8 triệu đồng); Vios E bản số tự động giá 531 và 550 triệu đồng (tăng 10 và 11 triệu đồng); bản Vios G giá tăng 11 triệu lên 581 triệu đồng. Cuối cùng phiên bản mới GR-S giá 630 triệu đồng.

Hiện tại các đối thủ của Toyota Vios là Honda City, Hyundai Accent, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage, Kia Soluto đều đang bán các phiên bản đã nâng cấp, nhưng giá đều thấp hơn Toyota Vios từ 2 cho đến gần 100 triệu đồng.

Toyota Vios 2021 lần đầu có phiên bản GR-S tạo khác biệt về ngoại hình nhưng động cơ, hộp số không khác các phiên bản số tự động còn lại.

Trước khi Toyota Vios bản 2021 ra mắt, giới quan sát tin rằng hãng xe Nhật sẽ sớm ra mắt phiên bản mới này vào đầu năm 2021, bởi trong những tháng cuối năm 2020 và đến nay, Toyota Vios đang dần bị Hyundai Accent và Honda City vượt mặt về doanh số. Điển hình trong tháng 1 vừa qua, Toyota Vios chỉ đứng số 3 trong nhóm sedan cỡ B khi bán được 1.345 xe, trong khi bị bỏ xa từ ngôi vị đầu là Hyundai Accent (bán 1.799 xe) và số 2 là Honda City (bán 1.579 xe).

Tuy nhiên, sau khi chính thức công bố, gần như Toyota Vios 2021 gây thất vọng khi chỉ là “bình mới rượu cũ”. Không chỉ thua về trang bị tiện nghi so với các đối thủ trong nước mà ngay cả về trang bị an toàn còn kém so chính với Toyota Vios ở “nước bạn” Thái Lan.

Cụ thể, với phiên bản mới lần đầu xuất hiện là Vios GR-S giá 630 triệu đồng chỉ tạo được sự khác biệt mang yếu tố phong cách thể thao chứ không hẳn là một bản hiệu suất cao khi động cơ, hộp số vẫn giữ như cũ là loại 1.5 lít (mã 2NR-FE), hộp số CVT giả lập 10 cấp, không thay đổi công suất hay sức kéo. Bộ body-kit trông thể thao hơn với mặt ca-lăng gân guốc, gương hậu, la-zăng tạo hình riêng, sơn đen. Bên trong là ghế bọc da kèm các đường chỉ tương phản đỏ, vô-lăng đi kèm lẫy chuyển số.

Nội thất Toyota Vios 2021 không có sự lột xác như mong đợi

Trang bị trên khác biệt so với chiếc Toyota Vios Sport Premium là bản cao nhất bán ở Thái Lan có giá 674.000 baht (496 triệu đồng). Phiên bản này không chỉ trang bị động cơ 1.2 lít (mã 3NR-FXE) trang bị van biến thiên kép điều khiển điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu theo tiêu chuẩn Ecocar II của Thái Lan mà còn sở hữu gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense (TSS) với 2 công nghệ cảnh báo trước va chạm (PCS) và cảnh báo chệch làn đường (LDA).

So với hai đối thủ điển hình ở Việt Nam là Honda City và Hyundai Accent, Toyota Vios mới ít thua kém về trang bị an toàn khi vẫn có cruise control, khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, 6-7 túi khí...nhưng lại thua thiệt về trang bị tiện nghi. Toyota Vios mới bản cao nhất dùng màn hình giải trí 7 inch trong khi đối thủ dùng màn 8 inch. Hàng ghế sau Toyota Vios 2021 đến nay vẫn chưa có cửa gió điều hòa, trong khi những đối thủ như Accent, Soluto hay thậm chí là City đều đã nâng cấp và có sẵn tính năng này ở hàng ghế sau.

Toyota Vios hiện đang bị các đối thủ như Honda City và Hyundai Accent đe dọa vị trí thống trị phân khúc xe cỡ B.

Như vậy, có thể thấy sự ra mắt của Toyota Vios 2021 về mặt thị trường là điểm sáng cho thấy các hãng xe đã sớm trở lại cuộc đua ra mắt xe mới ngay từ đầu năm, khác hẳn năm ngoái, nhưng yếu tố cạnh tranh của “gà đẻ trứng vàng” nhà Toyota gần như chưa thể hiện độ sắc bén so với các đối thủ về mặt trang bị, chưa kể giá bán còn ở “chiếu trên” càng khó cho sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở phân khúc xe cỡ B.

