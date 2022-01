Thấy anh H. bán cây quất chơi Tết giá cao, Trương Văn Oanh ở huyện Yên Thành (Nghệ An) dùng dao chặt phá 28 cây quất trị giá 70 triệu đồng.

Hôm nay 25/1, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Công an huyện Yên Thành đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố đối tượng Trương Văn Oanh (SN 1991), trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành về hành vi hủy hoại tài sản.

Khoảng 7h30p ngày 24/1, Công an xã Thọ Thành nhận được đơn trình báo của anh V.Đ.H. (SN 1982) trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành về việc 28 cây quất cảnh bị kẻ gian dùng dao chặt phá vào lúc 2 giờ 40 phút ngày 23/1 tại bãi đất trống thuộc xóm 5, xã Thọ Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Thành đã cử tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp Công an xã Thọ Thành tiến hành xác minh. Do sự việc diễn ra vào đêm khuya, xung quanh hiện trường không có người dân sinh sống nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Yên Thành bắt giữ đối tượng Trương Văn Oanh về hành vi hủy hoại tài sản.

Đối tượng Trương Văn Oanh tại cơ quan điều tra

28 cây quất cảnh bị chặt phá trong đêm

Oanh đã khai nhận hành vi phá hoại các cây quất cảnh. Theo đó, do thấy anh V.Đ.H. bán quất với giá cao nên Oanh đã chặt phá số quất kể trên.

Quốc Huy

