Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây đánh bằng hình thức ghi số đề, thông qua mạng xã hội.

Tối nay (16/12), Công an TP Hải Phòng thông tin, Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Ngô Quyền) phát hiện và đã tổ chức triệt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức số đề, số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Theo đó, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức mạng xã hội để trao đổi giao dịch, sử dụng sim rác, lập nhiều tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi địa điểm, hình thức hoạt động giao dịch nhằm xoá dấu vết che mắt lực lượng công an.



Địa bàn hoạt của nhóm này nằm trên nhiều quận huyện khác nhau thuộc TP Hải Phòng. Đây là nguyên nhân gây khó khăn cho lực lực lượng công an trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ.



Sau khi nắm rõ mọi di biến động của các đối tượng, lực lượng trinh sát xác định đây là ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn, ngày 1/12, Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Ngô Quyền) đã huy động nhiều lực lượng, sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đột kích thành công, bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Phương Thảo, sinh 1984, cư trú tại số 77/1 Đông Khê, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền); Vũ Thị Làn, SN 1959, trú tại phường Hồ Nam (quận Lê Chân); Đàm Thị Mến, SN 1972, trú tại xã Minh Đức (huyện Thủy Nguyên); Nguyễn Thị Hồng Liên (sinh 1984), Mai Thị Hải (SN 1976), Phạm Thị Hoa (SN 1979), Phạm Thị Ngọc Anh (SN 1987), Hồ Thị Nguyệt Lan (SN 1966) và Nguyễn Văn Toản (SN 1972), cùng trú tại phường Đông Hải 1 (quận Hải An); Hoàng Thị Xuân (SN 1975, trú tại phường Cầu Tre) và Lê Thị Thu Hậu (SN 1982, trú tại phường Lê Lợi), cùng quận Ngô Quyền; Đỗ Văn Gia, SN 1956, trú tại phường Đông Hải (quận Lê Chân).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Lực lượng Công an thu giữ 18 điện thoại, ipad, laptop, tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.



Ngày 10/12, Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Thu Hằng