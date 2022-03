Bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (tự Út Gà) và 42 đồng phạm bị TAND tỉnh An Giang tuyên án do đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là vụ án do Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo phá án.