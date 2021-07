Ngày 31/7, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đơn vị đã phát hiện, bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 30/7, tổ tuần tra kiểm soát Công an xã Đông Hội đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường đê Đông Hội phát hiện 1 nam thanh niên đang đi bộ vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 và có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy tổ tuần tra, người này đã bỏ chạy. Tổ tuần tra kiểm soát đã giữ lại được nam thanh niên và đưa về trụ sở để xác minh xử lý.

Đối tượng Mua Seo Chu bị bắt giữ

Qua xác minh, nam thanh niên trên là Mua Seo Chu (SN 2003, ở thôn Lùng Cúng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, Hà Giang) là đối tượng bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu, đối tượng khai nhận sau khi trộm cắp tài sản, Chu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và lang thang tới Hà Nội.

Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ Mua Seo Chu trong thời gian chờ bàn giao đối tượng cho Công an huyện Quảng Bạ, Hà Giang theo Quyết định của Công an huyện Quản Bạ.

Quyết Nguyễn