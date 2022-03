Công an tỉnh Cao Bằng liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển dụng cụ test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an tỉnh Cao Bằng chiều nay (7/3) cho biết, khoảng 12h trưa nay, tại khu vực QL 3, thuộc địa phận xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng, tổ công tác của Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Khi dừng phương tiện và kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 9 thùng hàng, bên trong có chứa 10.800 bộ kit test Covid-19. Xác minh ban đầu cho thấy, lái xe là Lê Văn Quân (SN 2003, trú huyện Trùng Khánh, Cao Bằng).

Lực lượng chức năng tạm giữ số hàng chưa rõ nguồn gốc. Ảnh: Hoàng Tiến

Tại thời điểm kiểm tra, Quân không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc số hàng nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời đưa người, phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Quân khai nhận được một người đàn ông người Trung Quốc thuê chở hàng từ thị trấn Trà Lĩnh xuống Hà Nội với giá 2 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 5h, ngày 28/2, tại khu vực QL 3, thuộc xã Ngũ Lão, huyện Hòa an, Phòng CSGT Công an tỉnh chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe taxi do Lương Đức Huy (SN 1991, trú tại TP Cao Bằng) điều khiển, di chuyển theo hướng huyện Trùng Khánh ra TP Cao Bằng.

Tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều bao tải dứa bên trong chứa 5.000 bộ test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy được một người phụ nữ thuê chở số hàng trên từ thị trấn Trà Lĩnh ra TP Cao Bằng, đang trên đường vận chuyển đến nơi trả hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cả hai vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Tân Kỳ