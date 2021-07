TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên xét xử 2 thanh niên vi phạm phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 30/7, TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Luân (SN 1993, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Luân bị bắt tạm giam ngay tại tòa để thi hành án.

Theo quyết định truy tố của Viện KSND huyện Sơn Hòa, khoảng 19h30 ngày 20/7, sau khi uống rượu xong, bị cáo Trần Minh Luân - là người thuộc diện F1 đang cách ly y tế tại nhà đã đi đến chốt phong tỏa tại khu phố Tây Hòa, yêu cầu lực lượng trực chốt cho ra ngoài khu vực phong tỏa.

Bị cáo Luân tại tòa

Dù được lực lượng thi hành công vụ giải thích nhưng Luân không chấp hành mà về nhà đập chai thủy tinh làm hung khí tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Hậu quả gây thương tích cho một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, sau đó, Luân được lực lượng đứng chốt kiểm soát khống chế đưa về Công an huyện Sơn Hòa.

Cùng thời điểm, TAND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cũng xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hiếu (SN 1987, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo bản án sơ thẩm, chiều tối 24/7, tổ tuần tra lưu động Công an Phú Hòa phối hợp Công an xã Hòa An tiến hành tuần tra, tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch tại khu vực vòng xuyến quốc lộ 1 - quốc lộ 25 (thôn Ân Niên, xã Hòa An).

TAND huyện Phú Hòa xét xử Hiếu

Lúc này Phạm Văn Hiếu điều khiển mô tô 78C1-317.11 chở Huỳnh Thị Hạnh (SN 1994, trú thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) đến dựng xe ngang nhiên trên quốc lộ 25 sát vị trí tổ tuần tra.

Ông Huỳnh Khắc Vân, Trưởng Công an xã Hòa An đang làm nhiệm vụ yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh ra đường khi thật sự cần thiết, nhưng Hiếu không xuất trình mà còn lớn tiếng chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, rồi dùng điện thoại cá nhân quay phim.

Ông Vân nhắc nhở và yêu cầu Hiếu về nhà bởi tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng Hiếu không chấp hành mà còn lấy đá đập xuống giải phân cách, rồi ngang nhiên nằm xuống đường quốc lộ 25 gây cản trở giao thông.

Thấy vậy, ông Trương Công Bảo (cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an huyện Phú Hòa) đến yêu cầu Hiếu không được cản trở giao thông thì Hiếu đứng dậy chửi bới, rồi lấy mũ bảo hiểm đánh ông Bảo.

Tổ tuần tra tiến hành khống chế đưa Hiếu về Công xã Hòa An làm việc. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Hiếu để điều tra.

Trâm Trân