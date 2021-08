Cơ quan Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra 15 vụ trộm dây cáp tại các trạm phát sóng trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an Văn Yên nhận thấy thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp dây cáp tại các trạm phát sóng (BTS) di động, gồm 7 vụ tại BTS Mobifone, 6 vụ tại BTS Viettel và 2 vụ tại BTS Vinaphone. Tổng trị giá tài sản bị trộm cắp trên 76 triệu đồng.

Đến ngày 24/8, Công an huyện Văn Yên đã xác định được thủ phạm là 2 nhóm, gồm 4 đối tượng. Các đối tượng đều nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Nhóm nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ

Ngày 27/8, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Hoàng Văn Hiền (SN1992), Hoàng Văn Hoài (SN1995), Nguyễn Văn Hà (SN 1990) và Nguyễn Văn Tình (SN 1990, cùng trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên),

Riêng Hoàng Văn Hiền có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Hà có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an huyện Văn Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nhị Tiến