Nguyễn Phước Huynh được biết đến là 'chiến binh' Sasuke (người chơi game show vận động Không giới hạn - Sasuke Việt Nam giành thứ hạng cao) vừa bị bắt tạm giam, điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Huynh (38 tuổi, quê Gia Lai – là giám đốc Cty TNHH Huynh Mang Yang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

'Chiến binh' Sasuke Nguyễn Phước Huynh

Công an cho rằng, Huynh dùng chiêu thức vay tiền để hợp thức hoá cho việc mua bán hoà đơn ảo, từ đó chiếm đoạt tiền của người vay.

Đến nay Công an xác định, Huynh lừa 2 nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

Vụ mới nhất, qua mạng xã hội, Huynh liên hệ với 1 người tên Phong để mua hoá đơn giá trị gia tăng của Cty TNHH thương mại xây dựng vật tư Thanh Ngọc Phát bán cho Cty Huynh Mang Yang do Huynh làm Giám đốc. Nội dung: mua vật tư xây dựng, tổng giá trị hàng hoá sau thuế là 5,5 tỷ đồng, mức thuế 4%, tương đương hơn 200 triệu đồng.

Để hợp thức hoá cho việc mua bán hoá đơn, Phong sẽ giao cho Huynh 2,6 tỷ đồng bằng cách nộp vào tài khoản của Cty Huynh Mang Yang. Khi nhận được tiền, Huynh phải chuyển vào tài khoản Cty Thanh Ngọc Phát.

Từ giới thiệu của Phong, Huynh thoả thuận vay 2,6 tỷ đồng của Nguyễn Chánh Thi (34 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), lãi suất 5,2 triệu đồng/ngày, để sử dụng cho việc hợp pháp hoá mua bán hoá đơn. Tuy nhiên, khi tiền vào tài khoản Cty Huynh Mang Yang thì Huynh dùng thao tác Internet Baking để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt.

Khi Phong, Thi hối thúc thì Huynh lấy nhiều lý do để trì hoãn việc thanh toán các bước như thoả thuận ban đầu. Thực tế, Cty Huynh Mang Yang không còn hoạt động kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục giải thể.

Khi Phong, Thi tìm được Huynh đưa đến 1 chi nhánh ngân hàng ở đường Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh để thực hiện việc chuyển khoản theo thoả thuận thì Huynh còn thực hiện ý định bỏ trốn.

Do đó, nhóm Phong, Thi đưa Huynh đến Công an Q.Bình Thạnh để tố cáo. Vụ việc sau đó được chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu tại Công an, Nguyễn Phước Huynh thừa nhận vụ lừa đảo 2,6 tỷ đồng nói trên. Huynh còn khai, bằng thủ đoạn kể trên, vào giai đoạn đầu tháng 4 vừa qua, đã lừa được của 1 người tên Phúc số tiền 2,3 tỷ đồng.

Công an đang mở rộng điều tra về hành vi của Nguyễn Phước Huynh đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân của Huynh sớm đến trình báo để phục vụ điều tra.

