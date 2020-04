1 bé gái trong vụ án hiếp dâm gây nhiều tranh cãi, vừa bị 2 đối tượng bịt mặt dùng hung khí chém.

Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa báo cáo Công an huyện này về vụ bé gái bị 2 kẻ lạ mắt dùng hung khí chém.

Đáng nói bé gái này là nạn nhân trong vụ án hiếp dâm mà Công an huyện vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng.

Bé gái này là N.T.B (SN 2005, ngụ ở địa phương).



Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn tháng 11/2019 người mẹ đưa bé B đến công an địa phương trình báo là bị đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, quê Hậu Giang) hiếp dâm tại 1 khách sạn hôm 17/11. Theo lời khai báo của bé B, sau khi nhậu xong, Quang đã chở bé đến khách sạn và giở trò.

Công an huyện Bình Chánh thụ lý vụ việc, đưa B đi giám định. Nhưng vụ việc gây tranh cãi khi giấy tờ thể hiện bé B sinh năm 2005 nhưng kết quả giám định cho hay, “đương sự B. có độ tuổi từ 17 đến gần 17 tuổi 6 tháng. Tại 19/11/2019, đương sự B. đã trên 17 tuổi”.

Kết quả giám định xác định, có ADN của Quang hiện diện trong dịch phết vùng hậu môn của bé B.

Gia đình khi nhận được thông báo kết quả giám định rất bức xúc và liên tục có đơn tố cáo Quang. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng cử luật sư vào cuộc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bé B.

Quá trình điều tra, mới đây vào ngày 23/4 cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quang về hành vi “giao cấu với người dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên thời điểm đó Công an đang chờ Viện KSND cùng cấp phê chuẩn các quyết định và chưa bắt tạm giam đối với Quang.

Riêng về trường hợp em B bị truy sát bởi 2 thanh niên lạ, ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đưa bé đến Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo.

Cụ thể, trưa 23/4 mẹ của bé B được Công an huyện mời đến để nhận các thông báo có liên quan đến vụ án mà em là nạn nhân. Do đó, người mẹ gọi em B đến chỗ làm của bà để làm thay công việc.

Khi em B đi bộ đến chỗ làm của mẹ, vừa rời nhà chừng 100m thì có 2 đối tượng bịt mặt đi xe gắn máy từ phía sau áp sát và dùng hung khí chém 2 nhát vào tay em.

2 kẻ gây án tăng tốc bỏ chạy. Em B đến công ty của mẹ gần đó cầu cứu. Người mẹ đưa em B về nhà để băng bó rồi cùng người nhà đến công an trình báo. Người phụ nữ này còn kể, khi bà lên trình báo thì dường như có người đi xe gắn máy đeo bám, theo dõi từ phía sau.

Hiện gia đình em B đang rất lo sợ bởi những kẻ tấn công giấu mặt. Phía Công an huyện cũng đang khẩn trương vào cuộc điều tra song song 2 vụ, gồm vụ hiếp dâm trên và vụ truy sát có chủ đích.

