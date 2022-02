Cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt được hung thủ dùng dao bầu vào nhà đâm tử vong hàng xóm đang ngủ.

Ngày 21/2, Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Hùng (SN 1981, trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, khoảng 12h15 ngày 18/2, Trần Văn Hùng mang theo dao bầu đến nhà ông N.H.N (SN 1964, ở xã Thụy Hương) để giải quyết.

Hung khí gây án.

Khi Hùng vào nhà thì thấy ông N đang nằm ngủ trên giường. Hùng đã dùng dao bầu đâm 1 nhát vào lưng ông N rồi rút dao bỏ chạy. Bị đâm bất ngờ, ông N vùng dậy đuổi theo đối tượng ra ngõ thì gục xuống. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Do vết thương quá nặng, ông N đã không qua khỏi. Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ Trần Văn Hùng và thu giữ hung khí là con dao bầu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Quyết Nguyễn