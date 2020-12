Khách có nhu cầu, nam quản lý khách sạn điều các cô gái là tiếp viên đến bán dâm.

Sáng 16/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, trong ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an đã bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại khách sạn Kim Vân Bình, trên đường Hàm Nghi, phường Bình Khánh.

Ập vào khách sạn, cảnh sát phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 21h tối qua, Công an TP Long Xuyên nhận tin báo của người dân trong khách sạn Kim Vân Bình diễn ra hoạt động mua bán dâm.

Công an TP Long Xuyên tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 3 cặp nam, nữ tại các phòng 108, 408 và 508 của khách sạn, đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Khách sạn Kim Vân Bình nơi để các tiếp viên bán dâm cho khách. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, khách nam hát karaoke tại khách sạn, nếu có nhu cầu “vui vẻ”, quản lý tiếp viên sẽ thoả thuận giá, sau đó đưa các nữ tiếp viên vào phòng để bán dâm.

Hiện, Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

H.Thanh