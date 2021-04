Quá trình điều tra vụ án “đại gia” Thiện Soi, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 2 bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, vừa bắt tạm giam bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Bị can Lâm Thị Thu Trà. Ảnh L.Anh

Lệnh bắt giữ và khám xét nhà của 2 bị can thực hiện vào tối qua (7/4), trên đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu. Sau đó, cả hai được di lý về TX.Phú Mỹ để phục vụ điều tra.

Theo Công an TX.Phú Mỹ, việc bắt 2 bị can nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền” do cha con Lê Thái Thiện (còn gọi là “Thiện Soi” SN 1965, trú tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (SN 2000, con trai ông Thiện) thực hiện.

Công an khám xét nhà bị can Trà, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu. Ảnh: L.Anh

Cơ quan công an xác định, trong 2 năm liền từ 2018 - 2019 Trà và Lan đã cho cha con Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng với lãi suất 2.000-3.000 đồng/triệu đồng/ngày, thể hiện thông qua các giấy tờ, tài liệu thu giữ tại nhà ông Thiện.

Quá trình vay, “Thiện Soi” đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi.

Khám xét tại nhà các bị can, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Bà Lâm Thị Thu Trà được xem là đại gia có tiếng về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, là vợ của diễn viên K.Q khá nổi tiếng, cả hai cùng chung sống ở TP Vũng Tàu.

Quang Hưng