Đang đứng trước quán nhậu của mình cùng bạn, chủ quán nhậu ở Bình Dương bị một nhóm thanh niên mang hung khí truy sát, chém chết khi chạy vào trong nhà.

Tới rạng sáng nay, Công an TP Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, truy xét nhóm đối tượng chém chết chủ một quán nhậu.

Khu vực nạn nhân bị chém chết trong quán nhậu

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thái (27 tuổi, ngụ Hà Nội), là chủ quán nhậu trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối qua, anh Thái cùng hai người bạn đang đứng trước quán nhậu của mình thì bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 10 người mang dao, mã tấu chạy xe máy lao tới.

Lúc này, anh Thái và bạn chạy vào trong quán để trốn nhưng bị nhóm này đuổi theo chém gục xuống đất. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết chém trên cơ thể, riêng anh Thái đã tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng gây án.

Theo một số nhân viên của quán, trước đó ít ngày có một nhóm thanh niên tới nhậu ở quán rồi xảy ra mâu thuẫn với anh Thái. Nhóm này sau đó bị anh Thái mời ra ngoài, đến chiều tối hôm qua thì xảy ra vụ việc.

Bắt nhiều đối tượng vụ 200 giang hồ đập phá chém người trong quán nhậu Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc, truy bắt các đối tượng côn đồ hung hãn.

Xuân An