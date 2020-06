Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc, truy bắt các đối tượng côn đồ hung hãn.

Liên quan đến vụ băng giang hồ 200 người đập phá, chém người trong quán nhậu, ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân để điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan. Hiện Công an đã xác định những đối tượng có vai trò chủ chốt và đã mời nhiều đối tượng lên làm việc để xử lý về hành vi “gây rồi trật tự công cộng”, “huỷ hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Được biết, vụ việc 200 người kéo đến quán ốc Hương, nằm trên đường số 6, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, gây náo loạn đã gây xôn xao dư luận. Ban giám đốc Công an TP.HCM đặc biệt quan tâm và có chỉ đạo nhanh chóng bắt giữ các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Như đã thông tin, tối 5/6 băng nhóm khoảng 200 người mặc áo ngoài màu cam, trang bị nhiều loại hung khí kéo đến gây náo động quán ốc Hương. Nhóm người này đập phá quán, tấn công khiến một người gục tại chỗ rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Khi nhóm đối tượng di chuyển rầm rộ trên đường phố với vẻ hung hãn, cầm theo hung khí khiến nhiều người đi đường khiếp sợ. Camera ở quán ốc Hương và dọc các tuyến đường có ghi nhận lại toàn bộ diễn biến vụ việc và khả năng là nhóm này di chuyển từ địa bàn khác đến Bình Tân gây ra vụ việc trên.

