Cô gái mang gần 4kg ma tuý trong túi ba lô từ Campuchia vào Việt Nam thì bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ.

Ngày 3/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h ngày 2/6, Công an huyện Châu Phú phát hiện Như Ý đi xe ôm nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, tại khu vực ấp An Khánh, xã Khánh An.

Nghi can Như Ý. Ảnh: Tiến Tầm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Như Ý có 3 gói trà màu, bên trong đựng khoảng 3kg ma túy đá và 40 bọc nylon chứa 2.980 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Như Ý khai, nhận chuyển thuê số ma túy trên từ Campuchia về TP.HCM với tiền công 500 USD.

Như Ý và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Khi vừa vào Việt Nam thì bị lực Công an huyện An Phú phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Công an huyện Châu Phú đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an An Giang điều tra theo thẩm quyền.

Kết cục của cô gái miền Tây làm người tình ông trùm ma túy Loan - cô gái người Khơ-me có khuôn mặt búp bê xinh đẹp chấp nhận làm người tình của ông trùm ma túy...

H.Thanh