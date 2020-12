Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) vừa bắt tạm giam Lê Thị Bình do chống phá Đảng, Nhà nước.

Ngày 22/12, Công an quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bình (44 tuổi, ngụ đường Trần Quang Diệu, phường An Thới) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối tượng Lê Thị Bình

Công an quận Bình Thuỷ đã thực lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Thị Bình. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an quận Bình Thuỷ cho biết, qua khám xét nơi ở của Lê Thị Bình đã thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá Đảng, Nhà nước.

Lê Thị Bình là em ruột của đối tượng Lê Minh Thể - bị toà tuyên án 2 năm tù giam cùng về tội danh nói trên.

T.Chí