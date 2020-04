Nam thanh niên ở Phú Quốc khai nhận do nợ tiền của chủ ghe biển nên đã bịa đặt chuyện bị bắt cóc, gọi điện báo với cha ruột chuyển tiền để trả nợ.

Sáng 5/4, tin từ Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.Q.D (31 tuổi; ngụ ở thị trấn An Thới) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 4/4, Công an thị trấn An Thới nhận được tin báo từ ông D.V.T (62 tuổi; ngụ ở TP Rạch Giá, Kiên Giang) rằng con trai ông là D. thiếu tiền đánh bạc của một nhóm cho vay nặng lãi là 35 triệu đồng nên bị bắt giữ và yêu cầu chuyển số tiền trên mới được thả.

Khi nhận được thông tin từ ông T., Công an thị trấn xác minh, phát hiện D. đang ở đảo Hòn Thơm nên mời về trụ sở để làm việc.

Tại đây, D. khai nhận do nợ tiền của chủ ghe biển nên đã bịa đặt chuyện bị bắt cóc, gọi điện báo với cha ruột chuyển tiền để trả nợ. D. cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Vì thế, Công an thị trấn An Thới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng.

Theo Người lao động