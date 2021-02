Sau khi khởi tố bị can để điều tra những vi phạm trong quá trình công tác, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đồng Nai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay cho biết, Cơ quan CSĐT đang kêu gọi ông Nguyễn Văn Sáng (SN 1958) – cựu Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cựu Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai Nguyễn Văn Sáng

Ông Sáng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” vào đầu tháng 2 vừa qua.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Sáng, công an đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can theo trình tự.

Tuy nhiên, quá trình khám xét ba nơi ở của bị can tại quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức (TP.HCM) và TP Biên Hòa (Đồng Nai), công an xác định ông này đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương.

Do đó, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT kêu gọi bị can đến cơ quan điều tra trình diện. Trường hợp ông này không trình diện, cơ quan điều tra sẽ ra lệnh truy nã để truy bắt bị can.

Như đã thông tin, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&CN, ông Sáng là người quản lý, chỉ đạo trực tiếp đối với Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai và 2 dự án liên quan đến mô hình nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP.

Cụ thể, Sở này đã chủ trì thực hiện “Dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và “Dự án nhà màng nông nghiệp Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học”.

Sau hơn 3 năm triển khai, hơn 28 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước có dấu hiệu bị một số doanh nghiệp, cá nhân chiếm dụng trái quy định.

Tháng 6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định thanh tra 2 dự án trên và phát hiện nhiều sai phạm, có dấu hiệu gây thiệt hại cho ngân sách 28 tỷ đồng.

Theo kết quả thanh tra, Dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP do Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai chủ trì, phối hợp Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Trí Nguyễn (công ty Trí Nguyễn) thực hiện với tổng kinh phí dự kiến hơn 86,7 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách hơn 16 tỷ đồng.

Tuy vậy, Sở KH&CN Đồng Nai, Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học và công ty Trí Nguyễn cùng một số cá nhân khác có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định pháp luật trong lập báo cáo về dự án, đầu tư mua sắm thiết bị xây dựng ba khối nhà màng trên phần đất của công ty Trí Nguyễn. Việc xây dựng sai vị trí như trên đã mang lại lợi ích cho công ty Trí Nguyễn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách.

Tương tự Dự án nhà màng nông nghiệp thực hiện trên diện tích hơn 18.000 m2 tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định địa điểm thi công 2 khối nhà màng trị giá gần 14 tỷ đồng được chọn trên phần đất của Công ty Trí Nguyễn là sai quy định.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã chuyển toàn bộ hồ sơ tại 2 dự án trên cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để xem xét khởi tố.

Xuân An