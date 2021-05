Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm gồm hàng chục thanh thiếu niền dàn trận, cầm hung khí lao vào đâm chém.

Cơ quan CSĐT Công an quận 8 vừa ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn.

Công an đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu là Trần Hoàng Long (SN 2005, ngụ ở địa phương). Công an đang truy bắt hơn 20 đối tượng khác để xử lý.

Công an phong toả hiện trường để điều tra

Trước đó, khoảng 20h30 tối 11/5 người dân trên đường Hưng Phú, phường 10, quận 8 tá hoả khi chứng kiến cảnh hai băng nhóm thanh thiếu niên dàn trận, cầm hung khí lao vào đâm chém nhau trước hẻm số 640.

Mỗi băng nhóm có khoảng gần 20 người đều đi xe máy cầm rựa, dao, chỉa tự chế…. Màn truy sát diễn ra chỉ 2 phút, hai băng nhóm chia nhau tẩu thoát.

Người dân thấy tại hiện trường có 3 người bị thương, đã được đồng bọn dùng xe gắn máy chở vào cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương gần đó.

8 thanh thiếu niên tham gia vụ truy sát bị bắt giữ

Ngay sau khi nhận tin nhắn, Công an quận 8 nhanh chóng vào cuộc phối hợp cùng Công an phường 10 để điều tra. Tại hiện trường, Công an thu giữ hai cây dao tự chế, hai xe gắn máy, một két bia chứa một số chai thuỷ tinh là bom xăng và tại một nhà dân trong hẻm 640 đường Hưng Phú có một số dấu vết máu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định, một băng nhóm là dân địa phương. Công an cũng làm rõ lai lịch ba người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Số hung khí bị Công an thu giữ

Bom xăng để sử dụng cho việc truy sát đối thủ

Qua truy xét, Công an tạm giữ hình sự 8 người thuộc băng nhóm do Trần Hoàng Long cầm đầu và đang tổ chức truy bắt các đối tượng khác thuộc hai băng nhóm.

Qua điều tra, Công an xác định, Long có mâu thuẫn với nhóm của Út Lượm hành nghề xiếc lửa. Hai bên thách thức và hẹn quyết chiến với nhau lúc 20h30 tối 11/5 tại cầu Chánh Hưng, quận 8.

Long nhờ anh ruột, là Trần Quang Bảo (SN 2000) huy động thêm gần 20 đối tượng, trang bị rựa, dao tự chế, mã tấu… và kéo nhau đến điểm hẹn. Nhóm Út Lượm cũng quy tụ được khoảng 10 người để đi huyết chiến.

Khi lao vào truy sát, nhóm của Út Lượm thất thế nên bỏ chạy tán loạn. Và màn truy sát có nhiều người thuộc hai nhóm bị thương; trong đó có ba người phải đi cấp cứu.

Riêng nhóm của Long thống nhất, sau khi đánh nhau sẽ chạy về cất giấu hung khí tại một ngôi nhà ở đường Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8. Khám xét ngôi nhà này, Công an thu giữ thêm 12 cây rựa, 5 dao tự chế, 2 cây chỉa…

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ, giám định thương tích những đối tượng bị thương để có căn cứ xử lý và đồng thời truy bắt các đối tượng khác.

Phước An