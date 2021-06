Nghi can Hiếu khai báo, vì mâu thuẫn trong việc giành mối buôn bán hoa nên phóng hoả để trả thù.

Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ nghi can Trần Hiếu (SN 1991, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, tạm trú phường Long Thanh Mỹ, TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi “giết người".

Hiếu đã thừa nhận thực hiện vụ phóng hoả căn nhà cũng là cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ vào rạng sáng 1/6.

Nghi can Hiếu khi bị bắt giữ

Diễn biến mới, vụ hoả hoạn làm cho vợ chồng anh P.L (SN 1989) - chị B.L (SN 1994) bị bỏng nặng. Trong tối 1/6, anh P.L đã tử vong tại bệnh viện, còn chị B.L hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng bỏng 45% cơ thể, hiện vẫn còn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 1/6 cửa hàng bán hoa của vợ chồng anh P.L nằm trên đường Nguyễn Văn Thạnh bốc cháy dữ dội. Người dân địa phương đã tổ chức ứng cứu nhưng bất thành.

Khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC đến hiện trường và dập được đám cháy. Cảnh sát đã đưa vợ chồng anh P.L ra ngoài, đưa đi cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, công an tìm thấy một can nhựa loại 20 lít còn mùi xăng.

Trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an phát hiện có một thanh niên mang can xăng đến hiện trường, khoá cửa ngoài của căn nhà, rồi phóng hoả, sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Xác định đây là vụ cố ý phóng hoả nhằm giết người, công an TP.Thủ Đức tập trung truy xét nghi can.

Trong chiều cùng ngày, công an phát hiện một thanh niên nghi vấn lảng vảng quanh hiện trường, hỏi về tình trạng các nạn nhân vụ cháy. Xác định nam thanh niên có đặc điểm nhân dạng giống với nghi can mà camera an ninh ghi nhận nên công an đã mời về làm việc.

Đối tượng khai tên là Trần Hiếu và trả lời quanh co. Trong thời gian này, công an vẫn thu thập chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, cuối cùng Hiếu thừa nhận hành vi...

Hiếu khai, do tranh giành mối bán hoa nên có mâu thuẫn với vợ chồng anh P.L. Rạng sáng 1/6, Hiếu chuẩn bị xăng và một số vật dụng đến trước nhà, rồi khoá cửa ngoài, đổ xăng ở khu vực trước cửa nhằm đốt nhà để trả thù.

Phước An